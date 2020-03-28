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《安家》中的美女演员，曾与孙俪三度合作，如今38岁演渣女被吐槽

(2020-03-28 09:32:45)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近热播的《安家》想必成为很多人追剧的第一选择，里面不仅有“娘娘”孙俪的加入，还有罗晋以及张萌的出色表演，更有一些老戏骨来客串。其中张萌饰演的“张乘乘”可以说是观众心目中的渣女，自私自利又做作。而今天要说的这个女演员，也有在《安家》里面出演，塑造的角色形象可以说是第二个张乘乘了。

《安家》中的美女演员，曾与孙俪三度合作，如今38岁演渣女被吐槽

她就是女演员万美汐，在《安家》里面饰演曲玲珑，说起这个角色，也有很多观众很讨厌她。在剧里，她不仅在相亲大会上搭讪以及色诱徐姑姑，还跑到门店里面去纠缠，更是诬陷徐姑姑要非礼她，后面被店员机智揭穿后才罢休。而她的种种作为，主要是因为她是外地人，没有购房资格，所以想和徐姑姑结婚拿到购房资格，这和张乘乘的作为可以说是如出一辙。

《安家》中的美女演员，曾与孙俪三度合作，如今38岁演渣女被吐槽

其实在现实生活中，万美汐也就比张萌小一岁，今年38岁的她十分美艳，更是出演了很多电视剧，到现在，她可以说是观众眼中的熟悉面孔了。

《安家》中的美女演员，曾与孙俪三度合作，如今38岁演渣女被吐槽

很多人一说到她就会想起她在《甄嬛传》里面饰演的欣贵人，她为人直爽正直、成熟漂亮，颇得皇帝宠爱。无奈长期被皇后党的祺嫔欺压，后与甄嬛联手设计祺嫔，所以算是孙俪的联盟姐妹了。

《安家》中的美女演员，曾与孙俪三度合作，如今38岁演渣女被吐槽

而后来，万美汐又和孙俪一起合作了《那年花开月正圆》，在里面，她饰演的大反派特别招人讨厌，更有很多网友跑去微博骂她。也正是说明她这个角色塑造得深入人心，而且说起来这个角色还是孙俪推荐的，所以她一直很感激孙俪。

《安家》中的美女演员，曾与孙俪三度合作，如今38岁演渣女被吐槽

这次合作《安家》，万美汐还在微博上为孙俪宣传新戏，可以说两个人现实中的感情应该不错。

《安家》中的美女演员，曾与孙俪三度合作，如今38岁演渣女被吐槽

万美汐还出演过《下一站是幸福》，《孤芳不自赏》、《锦绣未央》，与罗晋也是合作过的，虽然都是一些配角，但是以她出色的演技，也给观众留下更多的关注，期待她以后的表现。

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