最近，《鬓边不是海棠红》这部剧的话题度挺高的，黄晓明和于正这两位男主角的演技都挺不错的。但有网友吐槽说黄晓明给人感觉有点油腻。随后，于正调侃说要给黄晓明喷去油剂。其实除了黄晓明外，还有多位男演员被网友吐槽“太油腻”，下面我们一起来看看都有谁？

1、黄晓明

黄晓明不是第一次被网友吐槽了，他曾被网友调侃为娱乐圈中的“人间油物”。其实去了油之后的黄晓明还是很帅的，他的新剧《鬓边不是海棠红》值得一看。

2、杨烁

杨烁在《欢乐颂2》中演的小包总也曾被网友吐槽说太油腻了。杨烁也被网友称为霸道总裁专业户。不过37岁的杨烁还是很有熟男魅力的。

3、张翰

张翰也是知名的霸道总裁专业户。张翰演过多部好看的电视剧，不过也曾有网友吐槽他是油腻男。张翰和古力娜扎分手后，并没有公开承认的新恋情。

4、陈思诚

陈思诚转型当导演挺成功的，他和佟丽娅很久没公开秀恩爱了，两人几次被传疑似离婚了。陈思诚也是一些网友眼中的油腻男。

5、周一围

近些年周一围发展得挺不错的，演的电视剧也不少，甚至连要求严格的章子怡觉得周一围的演技很不错。但也有网友觉得周一围变得有些油腻了，你有这种感觉吗？

6、聂远

娱乐圈中的几位中年男演员曾被网友吐槽太过油腻，聂远就是其中一位。聂远凭借《延禧攻略》翻红后，网友对他的关注度也随之增高。大家还记得《上错花轿嫁对郎》中的聂远吗？那时的他给人感觉清爽又帅气。

7、黄磊

黄磊是很多女人眼中的理想型老公，他不仅专情，而且还很有才华。他还喜欢下厨。近些年黄磊发福了不少，因此也有网友吐槽他给人感觉有点油腻。

8、杨洋