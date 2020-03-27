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盘点《如果岁月可回头》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

(2020-03-27 14:21:49)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

靳东主演的新剧《如果岁月可回头》已经开播了，目前来看，这部剧的收视率不算太高。毕竟过去靳东可是演了多部爆款电视剧呢。不过这部剧倒是汇聚了多位颜值与演技并存的女演员。下面我们来看看《如果岁月可回头》中的八大美女演员，你最喜欢哪位呢？

盘点《如果岁月可回头》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

1、蒋欣

蒋欣这次在剧中演女主角江小美。江小美是一个有故事的女人，她曾因为年少轻狂而犯下错误，后来结婚却遇人不淑。江小美也是一个命运坎坷的女人。许多观众表示心疼小美。

盘点《如果岁月可回头》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

2、傅晶

傅晶给人感觉很温柔，甚至有观众觉得她是剧中最美的女演员。傅晶曾在《拿什么拯救你，我的爱人》中演祝四萍。傅晶在《如果岁月可回头》中演白领林响。

盘点《如果岁月可回头》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

3、左小青

左小青和孙红雷等男星传出过绯闻。她这次在剧中演男主角靳东的前妻景雅。剧中景雅是一位翻译，据报道，左小青为了演好这个角色，特意剪了短发。左小青在剧中的造型给人感觉很干练。

盘点《如果岁月可回头》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

4、陈冰

《如果岁月可回头》中隐藏着一位白富美，她就是陈冰。陈冰在剧中演女主角的闺蜜区晓鸥。陈冰在剧中扎着丸子头，戴着一副眼镜的造型给人感觉很软萌。

盘点《如果岁月可回头》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

5、王一楠

王一楠是男演员高鑫的老婆。高鑫曾在《情深深雨濛濛》中演尓豪。王一楠参演过《漂亮的李慧珍》、《裸婚时代》等影视剧，她是一位实力派演员。王一楠在《如果岁月可回头》中演穆萍。

盘点《如果岁月可回头》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

6、赵子琪

赵子琪主演的网剧《重生》正在热播。赵子琪在《如果岁月和回头》中演乘务长上官慧。很多网友觉得赵子琪演的上官慧很有气质，不过这个角色的人设不太讨喜。

盘点《如果岁月可回头》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

7、彭婧

还记得《父母爱情》中的江亚宁吗？彭婧就是江亚宁的扮演者。彭婧在《如果岁月可回头》中演高淑雅，这是一个配角，戏份不太多。

盘点《如果岁月可回头》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

8、牛莉

牛莉在剧中演成功女企业家余丽萍。剧中余丽萍是李乃文大学时暗恋的对象，一些网友评论说看牛莉和李乃文演对手戏感觉挺好笑的。

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