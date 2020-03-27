《安家》和《完美关系》这两部剧都已经播完了，有意思的是这两部剧是由同一位导演执导的，并且有些演员同时参演了这两部剧，比如董可飞、周知等等。老戏骨康群智也是同时参演了这两部剧。《安家》中隐藏了几位国家一级演员，康群智就是其中一位。

康群智在《安家》中演的婆婆还算讨喜，但她在《完美关系》中演的邦尼妈却遭到了很多观众吐槽。邦尼妈被吐槽重男轻女，压榨女儿。其实康群智曾因为演蒋欣的妈妈而被网友骂。没错，康群智就是《欢乐颂》中樊胜美妈妈的扮演者。

康群智可以说是荧屏妈妈专业户了，她还曾在《都挺好》中演过李念的妈妈。康群智的演技真的是好，其实她还曾在热播剧《知否知否应是绿肥红瘦》中演过常嬷嬷。康群智也是一位大器晚成的女演员，而其实她曾是一位话剧演员。

康群智2007年的时候曾获得过中国话剧金狮奖，这个奖项对于话剧演员来说意味着至高荣誉。康群智真的很优秀。她进入演艺圈以来，还曾参演过《倾世皇妃》、《闯关东》等电视剧。别看樊胜美妈妈给人感觉特别讨厌，康群智其实挺有气质的。

戏外康群智是一位善良开朗的人，她生活得很幸福。据报道，康群智的老公是一位圈外人，夫妇俩生有一个儿子。康群智也曾在微博晒出儿子的照片，她的儿子挺帅的。康群智将近63岁了，但看上去比同龄人年轻很多。

康群智有时也会在微博分享一些她的工作动态，看得出来，她热爱生活，也热爱演戏。祝老戏骨康群智身体健康，家庭幸福，也希望她能继续给我们带来好看的影视剧作品。



