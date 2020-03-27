近些年娱乐圈中的多位帅气男星离婚了，比如贾乃亮。有的男明星离婚后依然和前妻保持着联系。有的男星却不太愿意谈及前妻。有些年轻的网友甚至不知道有些男星其实离过婚。下面我们来看看八大男星的前妻的近况，看看她们都过得怎么样？

1、潘粤明的前妻董洁

潘粤明被曝疑似在尹姝怡交往。前段时间，他的前妻董洁也被曝疑似有了新恋情。董洁和潘粤明的儿子长得挺帅的。如今董洁也已经39岁了，她更有熟女韵味了。

2、陈赫的前妻许婧

陈赫再婚后和娇妻张子萱生了两个女儿。当年陈赫和许婧离婚的事情被曝出后，很多网友觉得陈赫辜负了许婧。好在如今许婧也找到了她的幸福，她在和一位外籍帅哥谈恋爱。

3、吴奇隆的前妻马雅舒

吴奇隆对娇妻刘诗诗很好。他的前妻马雅舒过得也很幸福。吴奇隆和马雅舒没生有娃，马雅舒二婚嫁给了外籍男士，生了一儿一女。马雅舒的混血儿子挺帅的。

4、李连杰的前妻黄秋燕

李连杰和利智生有两个女儿。其实李连杰共有四个女儿，他和前妻黄秋燕也生有两个女儿。黄秋燕为李连杰付出了很多，李连杰也曾说黄秋燕是一位好女人。如今黄秋燕已经57岁了，没有传再婚的消息，但是她过得也挺幸福的。

5、张国立的前妻罗春秀

张国立和邓婕是娱乐圈的模范夫妻，不过他们没生有孩子。张默是张国立和前妻罗春秀所生的孩子。据报道，罗春秀的物质生活条件并不差，但她至今没有再婚。

6、李亚鹏的前妻王菲

李亚鹏的前妻是知名天后王菲，李亚鹏和她生有一个女儿。王菲和李亚鹏离婚后，和前男友谢霆锋复合了。王菲比谢霆锋大11岁，两人的这段姐弟恋也是备受关注。不过王菲比较低调，她很少秀恩爱。

7、谢贤的前妻甄珍

谢贤其实有两位前妻，谢霆锋的妈妈其实是他的第二任妻子。谢贤头婚娶的是女星甄珍。网上曾有传言称谢贤和甄珍疑似想复合，但甄珍表示她和谢贤只是老朋友而已。

8、周润发的前妻余安安

周润发和陈荟莲是很恩爱的夫妻，其实周润发一婚娶的是女星余安安，只不过当年两人是闪婚闪离。余安安后来再婚，但她的第二段婚姻也是以离婚收场。如今60岁的余安安依然很有气质，她表示依然渴望爱情。