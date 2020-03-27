相信最近有很多人都在追网剧《重生》吧，这部刑侦剧从开播以来就受到了很多关注。一直在追更的观众对李伊人这个角色一定有印象。剧中李伊人一头栗子色小蛋卷，心思缜密，面对秦驰的询问，神情冷漠，沉稳作答，表现得非常自然。

剧中李伊人的饰演者是蔡蝶，蔡蝶将这个角色演绎得很好，受到了观众的认可和好评。蔡蝶自幼学习声乐和舞蹈，之后考入了上海戏剧表演系音乐剧，出演了很多舞台剧，她的可塑性很强，老师称她为小青衣，蔡蝶也立志要成为一名实力派演员。

蔡蝶19岁的时候客串了爱情喜剧《爱情公寓1》，20岁的时候她出演军事题材的电视剧《海魂》，饰演了军统女间谍——唐颖一角，这算是蔡蝶正式进入了演艺圈的第一步作品。之后她搭档张娜拉出演古装轻喜剧《刁蛮俏御医》中的赵湘凝，搭档张若昀出演战争剧《雳剑》中的女军官蒋冬梅。

蔡蝶21岁的时候参演了民国初期家族情感大戏《锁梦楼》中可怜可恨的悲情人物绿香，这是蔡蝶首次尝试反派角色，为我们上演了一段虐心的民国豪门心机上位史。蔡蝶虽然出道时间不长，但是已经出演了很多影视作品，也饰演了很多风格迥异的角色，角色塑造性很强。

她在民国悬疑剧《米市》中饰演漂亮可爱的千金小姐万青梅，在都市情感剧《空巢姥爷》中饰演好吃懒做的乡下姑娘李元媛，在古装探险剧《美人制造》中饰演痴情人喜儿，在都市喜剧《淑女涩男》中饰演霸道总裁安敏，在电影《机器男友》中饰演逗比女屌丝辛思娅。

蔡蝶长得很标致，尤其笑起来嘴角的一个小酒窝令人印象深刻。生活中的她非常邻家姑娘，翻看她的微博，你会觉得啊这是九零后都喜欢的生活，有着自己喜欢的工作，尝试很多新事物：打高尔夫球，烹茶，玩电吉他，四处旅游打卡……充满了活力。

已经三十岁的蔡蝶压根看不出来她已经三十岁了，长期的健身运动令她看起来还像个二十出头的少女，外加一个可爱的酒窝，非常清秀。出道十年，蔡蝶虽然合作过很多男星，但很少传绯闻，目前也没有过公开的恋情，还专心投入在自己的演艺事业中，完成自己的梦想。



