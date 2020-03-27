2005届超女中有几位发展得挺好的，比如李宇春。李宇春是那届超女选秀的第一名，大家还记得那届超女选秀的第四名吗？何洁就是那届超女选秀的第四名。何洁也曾被力捧，她曾上过湖南台的春晚。

作为歌手，何洁其实还是有一定实力的。何洁为《美丽分贝》等电视剧演唱过主题曲，她还曾参演过《新女婿时代》、《将爱情进行到底》等影视剧。不过如今说起何洁，很多网友想到的是她和郝子铭、刁磊的感情纠葛吧。

何洁的感情和婚姻生活挺有话题度的。何洁有过三段比较广为人知的恋情。网上有报道称她曾和男星释小龙谈过一段姐弟恋，释小龙比她小2岁。后来何洁头婚嫁给了郝子铭，郝子铭比何洁大4岁。他和何洁生有一儿一女。

但郝子铭和何洁离婚的过程却不太体面。郝子铭也因为离婚这件事而事业受挫。后来何洁被曝二婚嫁给了鼓手刁磊，并且和刁磊生了一娃。而刁磊之前已经离过两次婚了，和何洁的这段婚姻，已经是他的第三段婚姻了。

或许是因为何洁离婚后很快又投入了下一段感情吧，也曾有网友怀疑她疑似婚内出轨。近日，何洁迎来了她的34岁生日，但是她的老公刁磊并没有公开祝她生日快乐。此外两人很久没有公开秀恩爱了，而且两人也已经取关了。

因此何洁和刁磊被指疑似已经离婚了。何洁晒出了一儿一女为她庆生的视频。何洁工作室方面也晒出了何洁的美照为她庆生。但并没有太多圈内明星为何洁送上生日祝福，因此有些网友觉得何洁的这个生日过得挺落寞的。

何洁和刁磊并没有正面回应那些关于两人疑似婚变的传言，两人的感情状况究竟如何？两位当事人才更为清楚吧！不管怎样，希望何洁的三个孩子可以健康快乐的成长。



