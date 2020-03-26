女星夏如芝官宣了结婚的消息后，网友们纷纷送上祝福。让人没想到的是赵奕欢也主动官宣了恋情。赵奕欢也因此上了热搜，她的恋情也引发网友们热议。赵奕欢还大方晒出了和男友李伯恩的合照。从照片来看，赵奕欢和她男友挺甜的。

赵奕欢24岁开始进入演艺圈，清纯甜美的她曾被称为宅男女神。赵奕欢看上去像是一位白富美，但她的家境其实不太好，当年她为了减轻家里的负担，一边读书，一边通过做兼职挣钱。赵奕欢真的是很努力的女子。

赵奕欢演过《青春失乐园》、《后备空姐》、《繁星四月》、《上位》等影视剧。她还演过《校花前传之很纯很暧昧》等网剧，很多网友都说她是通过演校花女神成名的。近些年赵奕欢还参演过《南方有乔木》等热播剧。

赵奕欢出道9年了，她虽然不算很红，但也积累了一定人气。她的男友李伯恩名气没她大。李伯恩参加过选秀节目，他如今是一位导演。赵奕欢基本没什么绯闻，李伯恩比她大6岁。李伯恩是女星徐佳莹的前任。

据报道，徐佳莹和李伯恩曾在一起2年，李伯恩还曾在节目上公开示爱徐佳莹。网上曾有报道称两人分手疑似和男方劈腿有关。如今徐佳莹已经结婚了。赵奕欢和李伯恩是在婚礼上认识的，当时两人是婚礼的伴娘和伴郎。

赵奕欢喜欢跳舞，她有时也会在微博晒出她跳舞的视频，她的身材保持得很好，依然性感火辣。赵奕欢已经32岁了，她有了男友，许多网友们表示恭喜她。但也有网友吐槽说感觉男方配不上她。你看好赵奕欢的这段恋情吗？