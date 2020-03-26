近日热度很高的节目当然要属《青春有你2》了，不仅拥有顶流男星蔡徐坤的加入，而且还有泰国的人气女星LISA助阵，再加上节目当中的练习生也很会给自己找话题，让这个节目成为网友们热议的话题。

近日练习生之一的“申冰”却把该节目推到最高点！申冰是中国豌豆嘟嘟女团的成员，与双胞胎妹妹四个人正好组成”冰清玉洁“，而这次的事件也让申冰的演艺之路到达一个即将结束的边缘。

原来，申冰被网友曝出和结婚人士谈恋爱，最后对方还因为这个事情离婚了，而在娱乐圈里，这种插足事件可以说是艺人们演艺生涯的一大污点，更是道德上所不能允许的。

正当网友们怀疑此事是真是假的时候，有一位自称是申冰男友的人，公开承认了此事，一下子把申冰推到了舆论边缘。男方故意隐瞒自己已婚的身份，和申冰谈恋爱，还将所有的责任都推开申冰，这让网友也不禁大骂：渣男！

而3月25日，申冰所在组合微博发声明，称2019年9月底申冰得知对方已婚事实，于第一时间与其斩断关系，2019年10月8日拉黑了一切通讯联络方式；网络所传后续内容皆为不实信息误导大众。为向公众表达诚挚的歉意，避免造成更大影响，申冰将退出《青春有你2》节目录制。不知道之后申冰该何去何从了。

早前，申冰在舞台上还说过“要用三天时间让所有人都记住我们”，但是没想到是这种形式，实在是让人唏嘘。

据悉，申冰与自己的双胞胎妹妹之后因为参加另一档音乐综艺节目《嗨唱转起来》而进入娱乐圈，四姐妹之间只隔了四分钟，在舞台上同样的着装和造型让观众们大呼认不出来。而现在缺了申冰一个人，这个组合也就不完整了。