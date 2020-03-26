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又一位女星宣布结婚！嫁给小7岁帅气演员，如今37岁很美很幸福

(2020-03-26 15:07:34)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

女星刘真去世了，她的离开让人心痛。据报道，她的爱女还不知道妈妈已经去世的事情。不过近日，台湾娱乐圈迎来了一件喜事。女星夏如芝领证结婚了。夏如芝官宣了她和陈捷领证结婚的喜讯后，很多网友表示恭喜她。

又一位女星宣布结婚！嫁给小7岁帅气演员，如今37岁很美很幸福

喜欢周杰伦的网友可能会比较熟悉夏如芝吧？夏如芝是周杰伦的师妹，她的走红离不开周杰伦的力捧。夏如芝21岁开始进入演艺圈，她几次在周杰伦的MV中担任女主角。她曾被称为周杰伦MV御用女主角。

又一位女星宣布结婚！嫁给小7岁帅气演员，如今37岁很美很幸福

周杰伦演唱的《发如雪》和《青花瓷》这两首歌曲很经典，夏如芝就是这两首歌曲的MV女主角。很多歌迷觉得夏如芝很耐看。夏如芝还参演过《绝对达令》、《妻子们的战争》、《借用一下你的爱》等影视剧。

又一位女星宣布结婚！嫁给小7岁帅气演员，如今37岁很美很幸福

夏如芝和张捷的恋情是在去年被曝光的，张捷比女方小7岁。张捷演过《不见》等影视剧，不过他的名气没有夏如芝大。但张捷长得挺帅的。夏如芝在和张捷结婚前，也曾谈过恋爱。对于这段姐弟恋，张捷挺用心的。

又一位女星宣布结婚！嫁给小7岁帅气演员，如今37岁很美很幸福

张捷求婚的时候，欧阳娜娜的姐姐欧阳妮妮曾到场见证。周杰伦已经是两个孩子的爸爸了，如今她的师妹也嫁人了。夏如芝已经37岁了，也到了该结婚的年纪了，恭喜她步入人生新阶段。希望夏如芝婚后的生活可以过得幸福美满。

又一位女星宣布结婚！嫁给小7岁帅气演员，如今37岁很美很幸福

夏如芝有时也会更新微博，她也会大方晒出美照。一头长发的夏如芝好美好甜。你还记得夏如芝吗？


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