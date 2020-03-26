近日，台湾女明星刘真的去世让娱乐圈蒙上了一层灰色，不少刘真生前的好友纷纷公开悼念。就在刘真的葬礼上，大家发现了一位久未露面的女明星，她就是杨丽菁。她是刘真的闺蜜，在悼念刘真之时她忍不住在路边痛哭起来，看来二人的感情还是很不错的。

杨丽菁这个明星对于很多80后来说都不会陌生，因为不少80后都是看着杨丽菁出演的各种影视剧长大的。上个世纪80年代，原本学习舞蹈的杨丽菁进入了娱乐圈发展。虽然是台湾人，但是却被安排到了香港娱乐圈发展，在各种影视剧中出演打女这样的角色。所以当时无论是杨丽菁拍摄的古装剧还是现代剧，杨丽菁在剧中的角色都是很能打的。

杨丽菁颜值很高，尤其是古装扮相非常之好，在上个世纪90年代杨丽菁拍摄了大量的古装影视剧。大家最为熟悉的应该就是《香帅传奇》、《乞丐皇帝》等几部在大陆播的很火的古装剧。

当时的内地电视剧市场并没有今天这样繁荣，所以很多港台古装剧在大陆大行其道。美丽的杨丽菁也因为这些古装角色而成为那个时代不少人心目中的女神。

这几年，杨丽菁很少现身娱乐圈，前几年公开现身着实让人吓了一大跳，杨丽菁尖尖的下巴，僵硬的表情差点让人认不出来。不少人都认为杨丽菁是整容了，但是杨丽菁却公开否认自己整容。不得不说已经年过五十的杨丽菁保养的很好，看上去依旧是美丽动人。

在感情上受过几次伤害的杨丽菁直到现在还是孤身一人没有结婚，不知道这次好闺蜜的离世会不会有人在身边安慰她，希望她能够尽快走出痛苦，回归平静的生活。



