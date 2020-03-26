相信很多人最近都在追由孙俪、罗晋主演的电视剧《安家》，这部剧近期收获了不俗的人气和话题度。剧中宁馨跳单上演的农夫与蛇的故事情节，相信很多人都气得牙痒痒吧。

宁馨的扮演者是演员周知。周知曾发微博说：“宁馨太可恨了！连我自己都被气到了！”。很多人也许并不熟悉周知，更多人认识她还是因为微博热搜，周知凭借宁馨这个角色第一次上微博热搜，虽然是被骂上去的，但这证明了周知将宁馨这个角色塑造得很成功，只是希望观众不要将角色代入给演员就好。

周知是辽宁人，毕业于中央戏剧学院表演系。19岁的时候，她客串了冯巩自导自演的电影《心急吃不了热豆腐》，饰演李兰兰一角，这算是她正式踏入演艺圈的第一部作品。之后周知参演过《老大的幸福》、《雪花那个飘》、《新亮剑》、《城市恋人》等电视剧，慢慢积累自己的经验。

演员这个职业不仅需要实力演技，也需要作品。大多数的演员都是从小角色开始演然后才慢慢担任角色，周知也不例外。28岁的时候，周知搭档潘粤明、陈键锋主演古装剧《儒林外史》，饰演女一号胡湘湘，这算是她第一部作为女主角的电视剧。

周知在电视剧《杀手锏》中饰演冷傲雪、在古装剧《唐朝少年》中饰演十三娘、在电影《美人心》中饰演美丽的西施、在都市剧《我们都要好好的》中饰演陈燕青，在最近热播剧中客串何君一角，周知将这些角色演绎得很好。

周知的五官很标致，气质也很好，尤其穿旗袍特别美，不愧被评为中戏校花。在现实生活中周知很低调，在微博上很少发自己的自拍照。关于恋情那更是低调了，至今还未和男星传过绯闻，如今35岁还处于单身状态，一心投入在自己的演艺事业。



