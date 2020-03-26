影视剧中的一些恶婆婆让人印象深刻。据报道，有些女星和婆婆的关系并不太好。但有些女星和婆婆却情同母女。有的女星还曾和婆婆一起上节目。下面我们来看看与婆婆一起上过节目的八大美女明星，你觉得谁最孝顺呢？

1、钟丽缇

钟丽缇和她婆婆一起上过综艺节目《我最爱的女人们》。有些网友评论说，感觉钟丽缇和她婆婆亲密如闺蜜。张伦硕的妈妈也为节目贡献了不少笑点。钟丽缇会帮婆婆买衣服，还会带婆婆去旅游，很多网友说感觉她挺孝顺的，也很懂得哄婆婆。

2、黄圣依

黄圣依和她婆婆一起上过综艺节目《美食告白记》，黄圣依曾在节目中给婆婆做菜。很多网友看了节目后评论说，黄圣依和她婆婆的关系好得让人羡慕。黄圣依的婆婆很宠爱孙子安迪。

3、伊能静

很多网友觉得伊能静的情商挺高的。伊能静和她的婆婆也曾一起上节目，很多观众评论说感觉伊能静的婆婆像是一位知心姐姐，她对伊能静的相处方式给人感觉很实在。伊能静曾晒照祝婆婆母亲节快乐。

4、麦迪娜

麦迪娜也曾带婆婆上过综艺节目。很多网友评论说，感觉麦迪娜的婆婆很时尚。也有网友觉得麦迪娜的婆婆很细心。麦迪娜和她婆婆的关系也是挺好的。

5、吉娜

郎朗的老婆吉娜被大家称为人间芭比。吉娜不是中国人，但她和婆婆相处得很好。吉娜也和婆婆一起上过节目。吉娜还曾在受访时表示婆婆会教她做菜，还会教她唱歌。吉娜也曾帮婆婆庆生。

6、何雯娜

综艺节目《婚前21天》播出后，有些网友表示为何雯娜的婚后生活感到担忧。何雯娜婆婆在节目中的表现惨遭网友吐槽。但何雯娜晒出了她和婆婆的合照，并表示婆婆对她很好。

7、王黎雯

王黎雯曾在她的婆婆一起上过综艺节目《我最爱的女人们》。当时很多网友看了节目后评论说，感觉王黎雯的情商挺高的，她和她婆婆相处得也很好。

8、蔡少芬