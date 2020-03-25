说起毛舜筠，想必很多人看过她出演的电影吧，提起她的另一个身份也是无人不晓，这个身份就是张国荣前女友，两人虽然没有进入婚姻的殿堂却成为好友，这也是为数不多的分手情侣中成为佳话的例子。

NO.1：曾和张国荣相恋，后分开成为挚友

毛舜筠和张国荣两个人曾经交往过一段时间，据报道称张国荣还曾经向毛舜筠求婚过，但是因为当时毛舜筠的年龄还太小所以没有答应，不久两个人就分道扬镳了。后来重逢的时候两人也没有再续前缘，而是成为了挚友。

而当得知张国荣去世的事情，毛舜筠也十分难过，称不愿意相信张国荣已经离开了。毛舜筠在接受采访时说：“我平日都不会去想，阿仔其实已经离开我们了。在心底里我觉得他永远都是我的老朋友。”

NO.2：经历三次婚姻，终遇幸福生活

而毛舜筠的感情经历也是很坎坷的。21岁时，她嫁给法裔华侨商人文舒扬，并为这段婚姻息影三年，但两人终告分手，毛舜筠重回演艺界。后面又嫁给了编导蒋家骏，两个人因为性格不合而离婚，第三次和现任区丁平结婚，终于遇到了幸福，两个人十分恩爱。

前段时间毛舜筠还为大自己14岁的老公庆生，照片里一家四口的笑容十分有感染力，已经迈入60岁的毛舜筠一点也不显老，她精致的五官与女儿同框，让人看起来不像母女更似姐妹。看来真的是被老公宠上天了，而且自己也懂得保养，所以才那么冻龄。

NO.3：演技派女星，现60岁活出自我

毛舜筠拍过的电影和电视剧都有很多，而且也曾经和周星驰一起合作过电影。印象比较深刻的是《黄飞鸿笑传》里面的十三姨以及《红楼梦》里面的林黛玉。而她与哥哥张国荣一起合作的《家有喜事》是她从影以来的票房成绩最好的一部。

在2017年，她成为了蓝带厨师。在2018年凭借着《黄金花》拿到了香港金像影后。还开启了属于自己的曲奇饼店，自己当老板娘，生活过得非常悠闲自在。现在60岁了还仍然保养得像少女，可以说是越活越年轻了。



