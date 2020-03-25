早前，何雯娜嫁给了制片人梁超，但他们还没办婚礼。近日，何雯娜和她的婆婆都上了综艺节目《婚前21天》，节目播出后，何雯娜和她婆婆之间的关系也引发网友们热议。值得关注的是，还有多位女星曾晒出过和婆婆的合照。下面我们来看看和婆婆相处融洽的八大女星，你最喜欢哪位呢？

1、何雯娜

有些网友吐槽说感觉何雯娜的婆婆有点强势，但近日，何雯娜晒出了和婆婆的亲密合照，并表示她和她婆婆的关系很好。看照片，感觉何雯娜的婆婆挺有气质的。

2、伊能静

伊能静曾在母亲节的时候，晒出她和婆婆的合照。照片中，秦昊的妈妈抱着孙女小米粒。此外伊能静和前夫所生的儿子也出现在了合照中。伊能静虽然是二婚嫁给秦昊的，但她和她婆婆相处得挺融洽的。

3、吉娜

很多网友觉得郎朗有福气，娶了吉娜这么漂亮又这么贤惠的娇妻。吉娜和郎朗的妈妈相处得很融洽。据报道，近段时间吉娜又宅在家跟婆婆学做菜。

4、钟丽缇

钟丽缇曾和婆婆一起上过综艺节目。很多网友评论说，看钟丽缇和婆婆的合照，感觉两人像是母女。钟丽缇曾表示想生个孙子给婆婆带。

5、大S

大S也曾晒出过她和婆婆的合照。大S的婆婆是一位女强人，但大s和婆婆相处融洽。张兰也曾表示喜欢大S这个儿媳妇。

6、昆凌

周杰伦很宠爱他的娇妻昆凌。昆凌和周杰伦虽然有一定的年龄差，但据报道，周杰伦的妈妈对昆凌这位儿媳妇很是喜爱。昆凌和婆婆的关系也是特别好。

7、林心如

霍建华的妈妈挺有气质的。很多网友看了林心如和她婆婆的合照后评论说，林心如和她婆婆看上去很像姐妹。你有这种感觉吗？

8、杨颖

关于杨颖和黄晓明的婚姻状况，网上有多种猜测。但黄晓明的妈妈曾探班杨颖，据报道，杨颖和她婆婆相处得挺好的。



