盘点晒与婆婆合影的八大美女明星，看看谁最融洽？(2020-03-25 13:27:06)
早前，何雯娜嫁给了制片人梁超，但他们还没办婚礼。近日，何雯娜和她的婆婆都上了综艺节目《婚前21天》，节目播出后，何雯娜和她婆婆之间的关系也引发网友们热议。值得关注的是，还有多位女星曾晒出过和婆婆的合照。下面我们来看看和婆婆相处融洽的八大女星，你最喜欢哪位呢？
1、何雯娜
有些网友吐槽说感觉何雯娜的婆婆有点强势，但近日，何雯娜晒出了和婆婆的亲密合照，并表示她和她婆婆的关系很好。看照片，感觉何雯娜的婆婆挺有气质的。
2、伊能静
伊能静曾在母亲节的时候，晒出她和婆婆的合照。照片中，秦昊的妈妈抱着孙女小米粒。此外伊能静和前夫所生的儿子也出现在了合照中。伊能静虽然是二婚嫁给秦昊的，但她和她婆婆相处得挺融洽的。
3、吉娜
很多网友觉得郎朗有福气，娶了吉娜这么漂亮又这么贤惠的娇妻。吉娜和郎朗的妈妈相处得很融洽。据报道，近段时间吉娜又宅在家跟婆婆学做菜。
4、钟丽缇
钟丽缇曾和婆婆一起上过综艺节目。很多网友评论说，看钟丽缇和婆婆的合照，感觉两人像是母女。钟丽缇曾表示想生个孙子给婆婆带。
5、大S
大S也曾晒出过她和婆婆的合照。大S的婆婆是一位女强人，但大s和婆婆相处融洽。张兰也曾表示喜欢大S这个儿媳妇。
6、昆凌
周杰伦很宠爱他的娇妻昆凌。昆凌和周杰伦虽然有一定的年龄差，但据报道，周杰伦的妈妈对昆凌这位儿媳妇很是喜爱。昆凌和婆婆的关系也是特别好。
7、林心如
霍建华的妈妈挺有气质的。很多网友看了林心如和她婆婆的合照后评论说，林心如和她婆婆看上去很像姐妹。你有这种感觉吗？
8、杨颖
关于杨颖和黄晓明的婚姻状况，网上有多种猜测。但黄晓明的妈妈曾探班杨颖，据报道，杨颖和她婆婆相处得挺好的。