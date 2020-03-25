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《安家》中的美女演员，饰演拜金女被骂惨，如今28岁却还是单身

(2020-03-25 11:06:15)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《安家》的热播带火了多位演员。王自健演的王子健还有孙佳雨演的朱闪闪等角色都挺讨人喜欢的。很多观众觉得朱闪闪和王子健特别般配。剧中的艾米丽这个角色倒是不太讨喜，很多网友吐槽艾米丽是个拜金女。

《安家》中的美女演员，饰演拜金女被骂惨，如今28岁却还是单身

海铃就是艾米丽这个角色的扮演者。剧中艾米丽本来和王子健是情侣，但她却嫌弃王子健不够有出息，最终两人分了手。

《安家》中的美女演员，饰演拜金女被骂惨，如今28岁却还是单身

或许是因为海铃把角色塑造得太好吧，有些观众入戏太深，甚至还骂了海铃。这也说明海铃的演技真的是好。

《安家》中的美女演员，饰演拜金女被骂惨，如今28岁却还是单身

海铃长得挺漂亮的，她也很有气质。有网友说海铃长得有点像田亮的老婆叶一茜。海铃才28岁，但她却演过多部热播剧。海铃和倪妮等人合演过《宸汐缘》，虽然她在剧中演的是反派角色，但她的演技却备受肯定。

《安家》中的美女演员，饰演拜金女被骂惨，如今28岁却还是单身

大家还记得网剧《太子妃升职记》吗？海铃曾在这部剧中演绿篱。海铃24岁开始进入演艺圈，她还曾在《青丘狐传说》中演过郡主碧云。海铃曾在《皓澜转》中演公主雅。海铃的颜值挺高的，她演古装剧还是很美。

《安家》中的美女演员，饰演拜金女被骂惨，如今28岁却还是单身

海铃曾经还上过《天天向上》等综艺节目。海铃已经在几部影视剧中演过反面角色了，有网友调侃说海铃年纪轻轻就成了反派角色专业户了。不过海铃不太介意外界的看法。据报道，如今28岁的海铃还单身。

《安家》中的美女演员，饰演拜金女被骂惨，如今28岁却还是单身

海铃曾在受访时表示她挺宅的，喜欢在家看书。她也喜欢运动。不过海铃曾自嘲说她不太会干家务。你喜欢美女演员海铃吗？

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