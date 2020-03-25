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盘点《三千鸦杀》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

(2020-03-25 10:22:53)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《三生三世枕上书》已经播完了，最近很多网友在追看《三千鸦杀》。这部剧开播后，还曾几次上热搜。《三千鸦杀》也是甜中带虐，不过观众们还是想看。主要还是因为有多位90后美女演员有参演了这部剧。下面我们一起来盘点《三千鸦杀》中的八大美女演员，你最喜欢哪位呢？

盘点《三千鸦杀》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

1、赵露思

赵露思参演过《凤囚凰》等影视剧。赵露思在《三千鸦杀》中演女主角。赵露思在剧中的扮相挺美的，她和郑业成也挺有cp感的。赵露思才21岁，年轻的她还是很有潜力的。

盘点《三千鸦杀》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

2、蒋依依

蒋依依也是一位童星出身的演员，她曾在《大汉情缘之云中歌》中演小云歌。《三千鸦杀》开播后，蒋依依曾上热搜。很多网友评论说，蒋依依长大了。蒋依依挺适合演古装剧的，你觉得呢？

盘点《三千鸦杀》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

3、王萌黎

王萌黎曾在《放弃我抓紧我》中演方亚伦。王萌黎也是一位高颜值美女。她这次在《三千鸦杀》中演玄珠。很多网友评论说有被王黎萌惊艳到。

盘点《三千鸦杀》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

4、许梦圆

90后美女许梦圆曾在《你好，旧时光》中演辛锐。许梦圆在《三千鸦杀》中演的是配角翠丫。剧中翠丫和女主角是好友，翠丫是个小花痴，但这个角色挺讨喜的。

盘点《三千鸦杀》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

5、陆婷玉

陆婷玉在《三千鸦杀》中演一心，她的戏份并不多。陆婷玉的名气并不大，她还演过《大仙衙门》等影视剧。不过陆婷玉长得还是挺漂亮的。

盘点《三千鸦杀》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

6、再米热·艾海提

其实《三千鸦杀》这部剧中隐藏着一位选美冠军呢，她就是新疆美女再米热·艾海提。再米热·艾海提在剧中演胡姬，她还演过《长安丽人》等影视剧。

盘点《三千鸦杀》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

7、张鼎鼎

张鼎鼎在《三千鸦杀》中演青青，她是顶替出演这个角色的。张鼎鼎其实是一位颜值很高的美女，但她在剧中的造型却不太出彩，因为剧组方面用了换脸技术。很多网友吐槽说特效太差了。

盘点《三千鸦杀》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

8、丁子玲

丁子玲演过多部热播剧，她曾在《锦绣未央》中演吕昭仪，在《楚乔传》中演洛河。丁子玲这次在《三千鸦杀》中演秋华夫人。丁子玲还参演有《冰糖炖雪梨》，这部剧正在热播。


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