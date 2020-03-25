娱乐圈不少女明星在选择嫁人之后会离开娱乐圈，有的人干脆在家相夫教子不再复出，而即便是有人复出，名气也大不如从前。但是有一位女明星 却是 例外，她在自己当红的时刻选择嫁人，后来因为老公经济状况出现危机而不得不复出，没想到事业再一次迎来高峰，她越来越红，这位女明星就是刘涛。

如今42岁的刘涛可以说是圈内的电视剧女王，这几年她主演的《欢乐颂》、《琅琊榜》等电视剧不断成为爆款，如今的刘涛越来越美丽，越来越自信。但曾经的她可远没今天这么幸运。刘涛早年进入娱乐圈还算是顺风顺水，因为不断的拍戏，刘涛成为圈内炙手可热的女明星之一。只是谁也没想到，刘涛在遇到丈夫王珂之后迅速坠入了爱河，之后刘涛便不顾一切的嫁给了王珂。

王珂在当时被人称为京城四少之一，身价不菲，大家都认为刘涛是嫁入豪门享福了。的确，刘涛嫁给王珂后便暂时离开了娱乐圈，为王珂生下了一双儿女，然后选择在家相夫教子。谁知不久之后便有消息传出王珂事业遭遇滑铁卢，不仅公司破产还欠下了巨额债务。

面对这一切，刘涛没有回避，她选择在娱乐圈拍戏。为了赚钱，刘涛复出之后不管主角还是配角的影视剧都接，三百六十五天几乎每天都在剧组中度过。刘涛也坦言当时自己过得很辛苦，但为了家庭还是咬牙坚持。

刘涛的努力没有白费，她不仅帮助丈夫重新振作，还让自己越来越红。平时除了拍戏，刘涛还会拉着丈夫录录综艺节目，秀秀恩爱什么的。

但最近王珂却突然将自己的微博清空，连与老婆刘涛秀恩爱的内容都删除了。他的这番动作立刻引来了网友们的各种猜测，网上也爆出了刘涛疑似已经王珂离婚了。当然，很多网友认为王珂仅仅是清空微博就说明婚变了，这也太牵强了，可能又是一则无聊的谣言而已。