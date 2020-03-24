3月22日，82版西游记宣传号发文称曾出演《西游记》续集的凤仙郡郡守谭非翎先生去世，享年83岁。而在当日的早些时候，六小龄童也发表了同样类型的悼念文章，只不过很快就删掉了，可能是怕打扰到谭先生的家里人吧。

NO.1:投身于艺术圈，一生出演多个角色

上个月22日，著名艺术家杜雨露去世，而这才过了一个月的时间，又一老戏骨离开了，这不得不让我们感叹时间真的是过得很快，以前那些经常在电视剧里看到的熟悉面孔也一个个离开了。

说起谭老先生，他可以说是一位名副其实的老戏骨，不仅是职业演员，还是国家一级演员，在艺术圈从业已有60多年，更是出演了近五十多部电视剧，如央视版《西游记》续集《祈雨凤仙郡》、《平民大总统》、《鹿鼎记》 、《屈原》等。

谭老先生还曾在张纪中导演邓超主演的《倚天屠龙记》中饰演的成昆，这部剧拍了很多部翻版，但是由他饰演的成昆一角却可以说是一个经典，他将成昆的奸诈，老奸巨猾塑造得可以说是入木三分。

NO.2：喜欢京剧，后投入影视表演

说起谭老先生对影视表演的喜爱，还得从他小时候说起。出生于书香世家的谭非翎从小就特别喜欢京剧，但是在当时的人看来，唱戏人的地位还比较低下，而他的父母也不同意。而后来上了中学，谭非翎又开始喜欢上话剧、电影，这也为他一生从事影视表演打下了良好基础。

1955年以来，他一直从事话剧表演艺术，退休后的谭非翎并未像其他人一样选择养老休息，而是继续投身到自己热爱的演艺事业中。老先生最后一次在演艺圈的角色，则是在2015年的电视剧《激战》中饰演吴谨言的父亲江文斋。

NO.3：不为名利，将一生奉献给艺术

曾有导演这样称赞谭非翎老先生："谭非翎老师今天七十九岁，演过无数话剧，影视剧，也获过很多奖，昨天和谭老师签合同谈"价"时，谭老师说："我演了一辈子戏不计较钱的，因为我热爱艺术。”可以看出谭老先生对艺术真的是从内心热爱的。

谭老先生一路走好，一生不为名利而且全身心投入到艺术当中，并且为我们留下了大量经典的影视作品，实在令人敬佩。



