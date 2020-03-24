德云社中的多位相声演员都有着比较高的知名度。德云社的人气演员，比如岳云鹏、杨九郎都已经结婚了。下面我们来看看德云社的八大演员的美丽妻子，你觉得德云社哪位演员的老婆最迷人呢？

1、朱云峰的妻子

朱云峰的艺名是烧饼，他曾上过综艺节目《欢乐喜剧人》。朱云峰的老婆长得很漂亮。当年他结婚的时候，郭麒麟曾给他当伴郎。朱云峰夫妇生有一个可爱的儿子。

2、刘铨淼的妻子

刘铨淼也是郭德纲的徒弟，他也曾在微博晒出过他老婆的照片。很多网友评论说，刘铨淼的老婆是一位比较清纯的美女，她给人感觉还有点萌。

3、高峰的妻子

高峰结婚的时候，郭德纲也曾参加他的婚礼。据报道，高峰的老婆徐杰也在德云社工作。徐杰给人感觉比较温婉，她和她老公挺有夫妻相的。

4、杨九郎的妻子

杨九郎是张云雷的搭档，他还演过《林子大了》等影视剧。杨九郎已经低调结婚了，他和他的老婆很恩爱。爱情事业双赢的杨九郎堪称人生赢家了。

5、孟鹤堂的妻子

孟鹤堂是在2009年拜郭德纲为师的，他参加过《欢乐喜剧人第六季》。孟鹤堂的老婆郝舒涵长得挺漂亮的，但网上有传言称孟鹤堂和郝舒涵疑似已经结婚了。但孟鹤堂没有正面回应过这些传言。

6、曹鹤阳的妻子

曹鹤阳上过综艺节目《笑傲江湖》，并且曾获得过季军。曹鹤阳有一个幸福的家庭，他有时也会在微博晒晒老婆孩子。

7、张鹤擎的妻子

郭德纲的徒弟张鹤擎已经升级当爸了。很多网友觉得他真有福气，娶了一位那么漂亮的老婆。如今张鹤擎虽然不红，但他过得挺幸福的。

8、岳云鹏的妻子

岳云鹏的老婆郑敏经常在微博和大家分享一些有关岳云鹏的趣事。近些年岳云鹏的老婆发福了一些，但很多网友觉得她很有福相。



