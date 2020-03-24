在中国成名的韩国男艺人，公开与女星恋情，却被前女友曝光丑闻(2020-03-24 13:51:57)
中国娱乐圈与韩国娱乐圈的合作往来是非常多的，不少中国的艺人在韩国发展，也有不少的韩国艺人在中国发展。湖南卫视《天天向上》中曾有一位主持人叫做小五，相信很多人还有印象，他就是韩国艺人，本名叫做金恩圣。
当初偶像组合至上励合挑选成员之时，金恩圣便是被挑选的成员之一，之后便一直在中国发展。后来因为加入了《天天向上》兄弟团队，在中国的名气与日俱增。
金恩圣常年在中国工作、生活，在中国拥有大量的粉丝。金恩圣也不是那种很能作的明星，在圈内的口碑还是不错的。但是最近这段时间金恩圣却一直处在风口浪尖之上。因为在前几天，他公开了自己的恋情。
金恩圣的女友是中国女演员张檬，二人突然公开的恋情也让不少人有些惊讶。原本两人谈恋爱是一件很值得祝福的事情，没想到在网上却引起了一阵风波。金恩圣的前女友陈沐沐在微博上公开指责张檬是第三者插足。还在网上晒出了与金恩圣经纪人的聊天记录，似乎是有理有据，这番操作让网友们也是一头雾水，搞不清楚状况。
就在网上风波越来越大之际，金恩圣通过工作室对外澄清谣言，并准备选择用法律武器制裁传播谣言的媒体。身为女友的张檬也在第一时间转发了此条微博。但是身为金恩圣前女友的陈沐沐似乎并不在乎，也是第一时间回怼，在微博上公开表明自己说的是真话。
好好的一场恋爱竟然又变成了一出三角恋互撕的大戏，这场大戏究竟会怎样继续下去，大家还是拭目以待吧。