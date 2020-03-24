中国娱乐圈与韩国娱乐圈的合作往来是非常多的，不少中国的艺人在韩国发展，也有不少的韩国艺人在中国发展。湖南卫视《天天向上》中曾有一位主持人叫做小五，相信很多人还有印象，他就是韩国艺人，本名叫做金恩圣。

中国娱乐圈与韩国娱乐圈的合作往来是非常多的，不少中国的艺人在韩国发展，也有不少的韩国艺人在中国发展。湖南卫视《天天向上》中曾有一位主持人叫做小五，相信很多人还有印象，他就是韩国艺人，本名叫做金恩圣。

金恩圣常年在中国工作、生活，在中国拥有大量的粉丝。金恩圣也不是那种很能作的明星，在圈内的口碑还是不错的。但是最近这段时间金恩圣却一直处在风口浪尖之上。因为在前几天，他公开了自己的恋情。

金恩圣常年在中国工作、生活，在中国拥有大量的粉丝。金恩圣也不是那种很能作的明星，在圈内的口碑还是不错的。但是最近这段时间金恩圣却一直处在风口浪尖之上。因为在前几天，他公开了自己的恋情。