热播剧《安家》已经进入大结局，剧中有很多饱受争议的人物，其中一个就是阚文涛在外面的小三“知否小姐”，作为插足别人婚姻的人，知否小姐并不认为自己做的不对，反而把自己的行为说的清新脱俗。不少观众忍不下这口气，就去找演员张雯理论，当然这侧面也体现出了大家对她演技的肯定，而且张雯确实演了不少电视剧。

1.出道12年，参演很多优秀电视剧

看到“知否小姐”这个角色后，很多人肯定对这个演员感觉很熟悉，因为她参演过很多优秀的影视剧。比如在2008年她参演的个人首部剧《网球王子》，可以说是一代人的回忆。

还有都市情感剧《野百合也有春天》，家庭剧《夫妻那些事》、《孩奴》，神话剧《济公传》，职场剧《对不起爱上你》，民国剧《烟花易冷》，古装剧《谍海追踪》等等。

还有与《安家》同时间段播出的《三生三世枕上书》更令人惊艳，她在其中饰演的魔尊又酷又飒，和知否小姐的形象大有不同，给人带来很大的反差感，更是受到了不少观众的好评。

2.对工作大大咧咧，对生活随意

34岁的张雯外形很优越，身材比例很好，也很有气质，演技也是没得说，但就是一直没能大火。这其实跟她的性格也有关系，她平时对于工作就是大大咧咧，不会刻意强求什么，对待生活也比较随意，是个有独特想法的女性，既有小女生的可爱活泼，也有成熟女人的知性大气。

3.与罗晋早有合作，被称为“小三专业户”

大家应该记得张雯演过不少类似小三或者反面人物这类的这种角色，而且她与《安家》的“徐姑姑”也早有合作，而且演的也是一个爱使坏破坏人感情的女人，那就是《克拉恋人》中的叶琪，为了得到自己想要的男人，这个角色可以说是使了不少坏，当时也是被网友骂惨了。