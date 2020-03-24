近日，著名主持人、国标舞女王刘真因病去世后，梁静茹、关颖等女星都有发文悼念她。刘真那么美，那么温柔，得知她离世的消息后，网友们表示很难过。44岁的刘真走了，她的女儿失去了妈妈。有句话说“天妒红颜”，娱乐圈有不少美女明星很年轻就去世了。下面就来盘点近年来英年早逝的八大美女明星，你最想念谁呢？你觉得谁最让人惋惜？

1、刘真

女星刘真因病离世的事情让人感到痛心，据报道，她的老公辛龙因此备受打击。而刘真的爱女才4岁。刘真才44岁就因病去世了，小s等明星得知她去世后都表示很难过。

2、崔雪莉

崔雪莉是在去年去世的，宋茜还曾赶赴韩国去参加她的葬礼。崔雪莉才25岁就去世了，网友们觉得很可惜。据报道，崔雪莉的 去世疑似与抑郁症有关。

3、具荷拉

韩国女星具荷拉是在去年11月去世的，她离开的时候也才28岁。具荷拉突然离世的事情让人感到震惊和痛心。具荷拉和崔雪莉是好友，网上有报道称具荷拉生前疑似患有抑郁症。

4、李艾佳

李艾佳演过《岳母的幸福生活》等影视剧。她在2018年的时候突然去世享年36岁。李艾佳生前并不红，但她的离世还是让人感到痛心，希望天堂没有病痛。

5、王洁曦

王洁曦曾在《兰陵王妃》中演郑洛云，她还演过《丑女无敌》等影视剧。遗憾的是她在2015年因病去世了。很多网友评论说真是天妒红颜啊！你还记得她吗？

6、姚贝娜

歌手姚贝娜是在2015年去世的，她去世的时候才33岁。姚贝娜是很有实力的歌手，她曾为《甄嬛传》演唱片头曲《红颜劫》。姚贝娜虽然离开了，但很多粉丝依然想念她。

7、江倩龄

江倩龄演的《天使曾经来过》这部电影挺好看的。去年她因为车祸去世，享年29岁。江倩龄长得很美，她笑起来很甜。江倩龄的离世对她的老公打击也很大，据报道，得知她去世的消息后，她老公泣不成声。

8、高秀贞

韩国女演员高秀贞是在今年2月份的时候去世的。据报道，她是因病离世的，年仅25岁。高秀贞的离世让粉丝们感到很心痛。