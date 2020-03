据报道,国标舞女王刘真在抢救33天无效后病逝,享年44岁。刘真曾录制过《康熙来了》、《女人我最大》、《越跳越美丽》等节目,曼妙的舞姿令人惊艳。

很多网友在看到新闻时直呼快出来辟谣,很多人都不敢相信。而因此事最伤感的莫过于她的丈夫——辛龙,在吻别妻子做告别时,他许诺来世再做夫妻。在娱乐圈中也有很多明星沉痛悼念刘真,希望在另一个世界她能快乐地跳舞。下面我们就来盘点第一时间沉痛悼念刘真的八大明星,谁最让人泪目?

1、 梁静茹

梁静茹在个人社交网站发文悼念:“你的生命为大家带来了很多美丽的画面,美丽的舞步。你成就了世界某一处美丽的风景,谢谢你为世界带来的舞蹈,美丽的熏陶,谢谢你,一路走好”,满满的不舍之情。

2、 关颖

关颖在微博发文:“刘真老师,R.I.P。虽然麻麻我不是专业的,但也热爱舞蹈,也有着四岁多大的女儿。直到现在都不愿意去相信,真的感到很心疼很不舍很悲痛。祝福你再也没有病痛一身轻,在天堂继续曼妙舞姿......”,一定可以自由自在的跳舞的。

3、 小S

小S是刘真生前好友,在得知此事后哭得泣不成声,她说:“实在太难过了,最怀念的当然是,她每次上我们节目很可爱的样子,还有我们斗嘴时候她的反应,现在只能希望她在天堂,有很多很漂亮的鞋子让她穿,她可以一直跳着舞”。不是怀念她的舞姿,而是怀念与她在一起的点点滴滴。

4、刘恭显

刘恭显在ins上对刘真老师离世表示哀悼,她说:“还记得我们最后一次见面,我们一直聊妈妈经……看得出你对家庭的用心和满满的爱。人生太无常了!你一直是最美丽的,最温柔!一路走好,你一定是天上最美的天使”,一定也是最温柔的天使。

5、林熙蕾

林熙蕾也发文悼念好友,她转发了刘真最后一条微博说:”My dear friend,最美丽善良的你,一路走好, you will be missed.“,我们都会想念。

6、罗友杰

台湾名嘴罗友杰在社交平台上鼓励刘真的老公辛龙“辛龙,加油,有爱的一家人,你们会知道,她很快乐的!”其实永远都是被留下的那个人最苦,因为他不仅承受着妻子的离去,还要安抚孩子的情绪,所以真的要好好加油。

7、黄子佼

曾是台北知名娱乐主持人黄子佼,生前与刘真有很多交集。他晒出了刘真参加节目《一呼百应》活动照,并发文:“永远,永远记住最美的你,一路好走刘真老师”,照片中笑得如此开颜的刘真相信在另一个世界也能笑得这么开心。

8、吴宗宪

辛龙到最后一刻也不愿放手,无奈仍回天乏术,因为过于悲伤辛龙将很多事情都交给了吴宗宪处理。吴宗宪说:“辛龙基本上走不出来了,也讲了一些让我们比较担忧的话,我们这些身旁的朋友会继续陪伴他......我们没有健保,但是有朋友”,希望刘真可以在另一个世界让辛龙感受到她希望他能够快乐,她会一直思念他。