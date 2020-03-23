近几年，娱乐圈有不少的老戏骨们都离我们而去，近日，又有一个噩耗传来，香港老戏骨梁天因病去世，享年87岁。随后，导演李力持在微博上悼念了这位老朋友。

梁天在香港娱乐圈可以说是全能型的人物，他年轻的时候颜值很高，所以做过演员，因为长期跟拍戏打交道，所以对于影视剧的幕后工作也非常熟悉。

梁天出道之后就一直在TVB工作，经常在港剧中出演一些反派角色，因此有了一些名气。后来在TVB开始做幕后的编导工作，上个世纪六七十年代，TVB不少的影视剧都是由他完成编导工作的。

在TVB逐渐走上鼎盛之际，出现了一个强有力的竞争对手，那就是亚视。梁天从TVB跳槽来到了亚视工作，继续做演员和影视剧幕后制作工作。

从上个世纪70年代亚视建立，到后来亚视的没落，在2000年被裁掉。梁天可以说见证着亚视的成长。上个世纪90年代亚视推出的电视剧《新包青天》，就由梁天来担任制作工作。这部剧也是亚视最为经典的剧目之一，曾经引起了不小的轰动。

梁天一生未婚，年轻时梁天在恋情上受过伤害，而且他工作繁忙，无暇照顾家庭。所以晚年他一直是很孤单的一个人。在去世之前，梁天就已经患上了严重的脑退化。很多事情都已经不记得了。但是观众们却永远记得他为香港影视做出的贡献，记得他出演过、制作过的每一部好剧，他值得被永远怀念。



