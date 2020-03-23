3月份还没过完，娱乐圈再度传来噩耗，著名女星刘真病逝了。刘真去世的事情迅速上了热搜。很多网友评论说，不愿相信这是真的，还是没能等来好消息啊！刘真才44岁，这么年轻就走了，太可惜了！不过还是希望刘真一路走好！

自从媒体曝出刘真病重的消息后，她的病情就牵动着网友们的心。小 s等明星也曾发文为她祈福，希望她能够苏醒过来。刘真因为心脏问题入院进行手术，据报道，院方已经抢救了33天了，可是还是没能留住她。

刘真也已经和病魔抗争了许多了，斯人已逝，如今再看她的照片，感觉很心痛。刘真人长得美，又会跳舞，大家称她为国标舞女王。刘真演过的影视剧并不多，但她上过一些综艺节目。她曾在节目中和小s互怼。

很多网友评论说，感觉刘真是很温柔的人，遗憾看不到她和小s斗舞了。刘真的女儿才4岁，刘真的老公辛龙曾发文表示女儿很想妈妈，孩子不能没有妈妈。刘真走了，她的爱女没能等来妈妈回家。网友们表示心疼孩子没了妈。

刘真生前很爱她的女儿。辛龙比刘真大3岁，他外表看上去有些粗狂，但他对刘真很好。刘真生病住院后，他一直很担心。他还曾发文请大家为刘真祈福，并表示愿意拿他的命去换刘真的命。辛龙和刘真如今却是天人永隔了。

病魔无情，得知刘真病逝的消息后，很多明星发文发文悼念她，女星梁静茹写道：谢谢她曾为世界带来的舞蹈。希望刘真的家人节哀！也希望刘真的老公和女儿能够坚强面对。刘真，一路走好！