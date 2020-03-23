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《安家》中的精明辣妈，明明是云南人，却演出了上海女人的味道

(2020-03-23 11:30:32)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近期，热播剧《安家》终于迎来了大结局，但不少人还是意犹未尽。《安家》这部剧中除了孙俪与罗晋两位主角以外，很多出场不多的配角戏份也是十分的精彩。剧中有一位苗阿姨，是一位地道的上海女人。操着上海口音说话，为人精明能干，还幽默感十足。

《安家》中的精明辣妈，明明是云南人，却演出了上海女人的味道

不过很难有人想象的到，这位苗阿姨的扮演者杨昆是个云南人。能将一个上海女人演绎的活灵活现，以至于很多人都认为她就是土生土长的上海人，这个演员的确是不简单。

《安家》中的精明辣妈，明明是云南人，却演出了上海女人的味道

杨昆是云南昆明人，但却是在上海戏剧学院读书，然后进入影视圈拍戏的，之后便与上海结下了不解之缘。或许是在上海这座城市呆的时间太久了，杨昆已经融入了这个城市，也拥有了很多上海女人的特点与腔调，演起上海女人来也是驾轻就熟。网友们纷纷评论：这位女演员真不简单。

《安家》中的精明辣妈，明明是云南人，却演出了上海女人的味道

上个世纪末期，一部讲述家庭伦理关系的电视剧《婆婆媳妇小姑》热播，在这部剧中杨昆饰演的便是精明的上海女人，一个大龄未嫁剩女。这部剧在当时还是挺火的。只是没几年之后，杨昆便开始出演各种妈妈级别的角色。

《安家》中的精明辣妈，明明是云南人，却演出了上海女人的味道

或许是因为长相的原因，杨昆饰演的各种女性角色总是带有喜剧色彩，就比如《安家》中的苗阿姨，真是揽到了这部剧不少的笑点。如今的杨昆总是出现在各种热播剧中出演各种婆婆、妈妈、阿姨等角色。《欢乐颂2》、《生活启示录》、《辣妈正传》、《一千零一夜》、《打狗棍》等各色热播剧都有她的身影。

《安家》中的精明辣妈，明明是云南人，却演出了上海女人的味道

她既是圈内金牌绿叶，也是圈内的老戏骨。以后的她也会继续在影视圈发光发热，不知道还会塑造出怎样有特色的上海女性。

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