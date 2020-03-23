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盘点《鬓边不是海棠红》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

(2020-03-23 09:39:39)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

黄晓明主演的电视剧《鬓边不是海棠红》已经开播了，这部剧的演员阵容很强大。多位知名女星参演了这部剧，剧中的女演员们很是养眼。下面我们来看看《鬓边不是海棠红》中的八大美女演员，你认识几位呢？你最喜欢哪位？

盘点《鬓边不是海棠红》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

1、黄圣依

近两年黄圣依演过的影视剧并不多，但她却曾因为上综艺节目而上热搜。黄圣依这次在《鬓边不是海棠红》中演女匪古大犁。很多网友评论说没想到女神黄圣依会挑战这样的角色，不过她在剧中的造型挺飒的。

盘点《鬓边不是海棠红》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

2、佘诗曼

佘诗曼这次在《鬓边不是海棠红》中演女主角范湘儿，她和黄晓明的cp组合让人眼前一亮。佘诗曼在剧中的服饰很精美，感觉她挺适合演民国剧的，你觉得呢？

盘点《鬓边不是海棠红》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

3、汤晶媚

汤晶媚是颜值很高的美女，她演过《大唐荣耀》、《醉玲珑》等热播剧，可惜没能爆红。她这次在剧中演曾爱玉。从曝光的剧照来看，汤晶媚在剧中和造型挺美的。

盘点《鬓边不是海棠红》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

4、陈都灵

陈都灵曾被称为校花女神，她在《鬓边不是海棠红》中的戏份不是很多，不过很多网友表示期待看到她的民国造型。《鬓边不是海棠红》这部剧真的是美女云集啊！

盘点《鬓边不是海棠红》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

5、白冰

白冰已经33岁了，但她还是很有气质。白冰在剧中演蒋梦萍。白冰在剧中的旗袍造型让人惊艳。白冰曾在《神话》中演过玉漱公主，大家还记得这个角色吗？

盘点《鬓边不是海棠红》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

6、方安娜

方安娜曾在《延禧攻略》中演珍儿，她这次在《鬓边不是海棠红》中演十九。剧中十九是男主角尹正的师姐。方安娜不是很红，但她和秦岚等女星的关系挺好的。

盘点《鬓边不是海棠红》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

7、刘敏

刘敏也是一位实力派女演员，她的戏路很宽。刘敏这次在《鬓边不是海棠红》中演程美心。刘敏在剧中的造型很美很时尚，许多网友说程美心是剧中最时尚的女人。

盘点《鬓边不是海棠红》中的八大美女演员，你最喜欢哪位？

8、马苏

近两年马苏挺热心公益事业的。马苏在《鬓边不是海棠红》中演月玲。马苏的演技挺不错的，你觉得她有望凭借新剧翻红吗？

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