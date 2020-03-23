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又一位女星被曝分手！与小4岁男友相恋才半年，定情之作还没播出

(2020-03-23 09:14:26)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，女星张檬大方认爱男星金圣恩。而女星胡冰卿却被曝疑似和男星陈星旭分手了。胡冰卿单方面取关陈星旭的事情引发网友们热议。陈星旭比胡冰卿小4岁。去年媒体曝出了他们亲密牵手的照片，虽然两人没有公开认爱，但外界认为两人有在交往。

又一位女星被曝分手！与小4岁男友相恋才半年，定情之作还没播出

胡冰卿和陈星旭还没官宣恋情就被曝疑似分手了，很多网友觉得挺可惜的。虽然是姐弟恋，但许多网友觉得胡冰卿和陈星旭挺般配的，胡冰卿站在陈星旭身边给人一种小鸟依人的感觉。他们被曝才相恋半年。关于两人分手的原因网上也有多种猜测。

又一位女星被曝分手！与小4岁男友相恋才半年，定情之作还没播出

有网友觉得女方是准备专业拼事业了。陈星旭去年才凭借《东宫》走红，他在剧中演的李承鄞让人又爱又恨。而胡冰卿是唐人力捧的小花，近些年她的资源挺好的。她和杨洋在《旋风少女》这部剧中演过情侣，这部剧也是她的成名作。

又一位女星被曝分手！与小4岁男友相恋才半年，定情之作还没播出

近些年胡冰卿还演过《深夜食堂》、《独孤天下》、《重返二十岁》等电视剧。最近很多网友有看易烊千玺和黄子韬主演的《热血同行》吧？胡冰卿在这部剧中演女主角，她在剧中的造型挺美的。胡冰卿才26岁，她还是有很大的发展空间的。

又一位女星被曝分手！与小4岁男友相恋才半年，定情之作还没播出

网上有报道称胡冰卿与陈星旭疑似是在拍摄《最好的我们》这部剧的时候因戏生情的，而这部剧尚未播出。因此很多网友在看了关于两人疑似分手的报道后评论说，定情之作还没播呢，两人真分了吗？

又一位女星被曝分手！与小4岁男友相恋才半年，定情之作还没播出

近段时间以来，胡冰卿时常更新微博，她也也有宅在家追剧，听音乐。看她的微博感觉她的状态还是不错的。26岁的她依然充满少女感。你喜欢清纯靓丽的胡冰卿吗？

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