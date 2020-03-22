很多人听到杨九郎这个名字可能觉得不熟悉，但是一提及他的搭档——张云雷，可能有很多人反应过来了。杨九郎和张云雷曾拿汶川地震做逗梗的相声演出，被广泛批评，可以说两人的口碑一时之间跌落谷底。

杨九郎虽长相没有张云雷出众，但也是个皮肤白皙的幽默男孩。杨九郎原名杨淏翔，出生于北京，从小对相声就有着超乎寻常的热爱。杨九郎20岁的时候报考了德云社，经历了层层面试和选拨，成为了一名正式学员。

2010年12月是杨九郎第一次登台演出，三年后他正式拜郭德纲为师成为了德云社德云八队的成员。随后杨九郎参加了德云社丙申年封箱庆典，以张云雷搭档的身份参加了德云社——张云雷相声专场等相声演出。

当然杨九郎并不局限于相声专场演出，他也拓宽了自己的发展道路。2017年，杨九郎搭档郭麒麟等人共同主演了都市情景喜剧《林子大了》，在剧中饰演富二代杨晓翔，这是他的首部影视作品。

杨九郎出演了由郭德纲、于谦等人共同主演的喜剧电影《相声大电影之我要幸福》，搭档林志玲出演奇幻喜剧电影《祖宗十九代》等。不过令更多人认识杨九郎的还是通过真人秀节目《欢乐喜剧人》。

杨九郎满载笑点的模样打破了观众对相声演员的固有印象，颇为清秀的长相和幽默风趣的段子，显示出新一代相声演员的特点，充满活力，充满了时代气息。但也才存在着不成熟的表现，任何苦难都不该被拿来当作笑料。

张云雷和杨九郎之间的友爱互动，让网友都忍不住给他们组CP，谁又能想到杨九郎也是个英年早婚的男艺人呢。杨九郎的妻子是圈外人，据说两人很早之前就认识了，结婚结得很早，杨九郎的妻子长相标致，两人在一起很般配。近日杨九郎拍了个杂志，蓝色的头发，酷酷拽拽的，看不出已经31岁了，可见婚姻生活一定很幸福了。



