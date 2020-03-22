古装剧《有翡》虽然还没有开播，但这部剧却是未播先火。剧中的多位演员都是当红明星，因此这部剧是备受关注。近日，《有翡》官博晒出了几张剧照，结果这部尚未播出的电视剧又上热搜了。下面我们来看看《有翡》的六大精彩看点，你准备追这部剧吗？

1、赵丽颖产后的第一部古装剧

结婚生子后的赵丽颖依然热度不减，她是国民知名度很高的女星。《有翡》是赵丽颖产后复出拍的第一部古装剧。很多粉丝都盼着能看到赵丽颖的新剧。从曝光的剧照来看，赵丽颖在剧中的造型很飒。

2、王一博和赵丽颖组cp

赵丽颖被称为男神收割机，林更新、霍建华等男星都跟她组过cp。《有翡》中王一博和赵丽颖首次组cp，而赵丽颖比王一博大9岁，两人的cp组合是否般配？估计要看了剧后才知道了。

3、演员有热度

王一博可是当今的顶流男星，他主演的《陈情令》很受观众欢迎。此外女星周洁琼也有参演《有翡》。周洁琼曾在《大唐女法医》中演女主角，但据报道，她这次在《有翡》中演女三号。周洁琼的人气挺高的。因此《有翡》这部剧的话题度很高。

4、女演员养眼

除了赵丽颖和周洁琼外，张慧雯、车晓等美女演员也有参演《有翡》。从曝光的剧照来看，张慧雯的古装造型真美。很多网友评论说《有翡》的女演员们的颜值普遍挺高的，女演员养眼也是这部剧的一大看点。

5、制作精良

吴锦源担任《有翡》的导演，他曾执导过《楚乔传》。赵丽颖是很认真的演员，从网上曝光的剧照来看，《有翡》剧组方面还是挺用心的，这部剧的质量应该不会太差。

6、配角是否加戏