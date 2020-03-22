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她被称为白领专业户，嫁给小1岁演员后隐退，如今44岁婚姻很幸福

(2020-03-22 11:22:15)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

董晓燕出生于福建，毕业于北京电影学院剧作编导系。16岁的时候，董晓燕出演爱情悬疑电影《幽魂奇恋》，饰演女主角梅英，算是正式进入了演艺圈。

她被称为白领专业户，嫁给小1岁演员后隐退，如今44岁婚姻很幸福

之后她出演过古装奇侠剧《新七侠五义》中的丁月影，家庭伦理剧《趟过男人河的女人》中的林茹，武侠剧《新神雕侠侣》中的公孙绿萼，古装武侠喜剧《木兰新编》中的徐依人等等，慢慢磨练自己的演技，逐渐从客串发展到主演。

她被称为白领专业户，嫁给小1岁演员后隐退，如今44岁婚姻很幸福

董晓燕长相标致，尤其她的现代装很好看，她演了很多都市剧，比如《贻笑大方》、《说老公坏话》、《幸福满屋》、《幸福保卫战》等，被称为白领专业户。很多演员都会在拍戏的时候遇见自己的另一半，董晓燕也不例外。

她被称为白领专业户，嫁给小1岁演员后隐退，如今44岁婚姻很幸福

董晓燕比贾一平大一岁，2001年两人因为拍摄电影《大醉侠》相识的。两人并非一见钟情，而是在慢慢接触了两年多后才开始谈恋爱的，其实这样的方式很好，认识一个人总是需要花时间的，可以看出两人对感情很慎重，后来双方觉得彼此合适便走到了一起。

她被称为白领专业户，嫁给小1岁演员后隐退，如今44岁婚姻很幸福

董晓燕和贾一平婚姻也是够低调的，低调到他们自己不透露，外界都不知道。两人的微博中几乎就没出现过双方的合照，也没有互动。2008年3月在电视剧《廖家》的媒体见面会上，董晓燕的丈夫贾一平首次公开了两人已经结婚多年的消息，而且透露孩子已经3岁了，私生活保密工作真的做得很好。

她被称为白领专业户，嫁给小1岁演员后隐退，如今44岁婚姻很幸福

随着孩子的成长，董晓燕渐渐以家庭为中心，2012年之后再没有新作品出现，逐渐退出了演艺圈。如今44岁的董晓燕在家相夫教子，与贾一平也有了一个可爱的小公主，生活很幸福。


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