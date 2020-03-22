直播的兴起捧红了不少网红。如今很多明星有时也会开直播。李佳琦等网红在直播的时候曾发生过意外。明星在直播的时候也曾发生过意外，下面我们来盘点一下直播时发生意外的八大明星，你最心疼谁呢？

1、张萌

虽然张萌在《安家》中演的角色不太讨喜，但她最近挺红的。近日，张萌在直播时发生意外的，原来她当时手滑了，结果她的手机掉到火锅里了。

2、黄轩

黄轩在《完美关系》中展现了他的精湛演技。黄轩曾在直播的时候聊了半小时，才发现走错了直播间。黄轩走错直播间的事情也曾上热搜，很多网友都说黄轩太搞笑了。

3、 赵薇

赵薇曾在直播的时候，意外关掉了美颜。其实赵薇离开了美颜也还是挺美的，但也有网友吐槽她离开了美颜，显老了一些。有意思的是赵薇发现自己不小心关掉了美照后自嘲说真是脑子进水了。

4、王一博

王一博如今很红。网上曾有关于他在直播的时候和特效“打架”的报道。原来当时他在直播的时候看到有只小鸡亲他的脸，然后就伸手去拍打。很多网友都说太搞笑了，

5、李荣浩

李荣浩是很多网友眼中的直男，他对杨丞琳真的很好。李荣浩曾在直播的时候，因为手机欠费导致信号中断。很多网友评论说李荣浩真搞笑。

6、叶一茜

叶一茜是很多网友眼中的贤妻，她和田亮很恩爱。叶一茜在直播的时候也曾发生意外。当然叶一茜在和粉丝互动，结果她不小心晒出了自己的素颜健身照。叶一茜倒是挺搞笑的，她还吐槽自己丑。

7、黄子韬

黄子韬可是一位高富帅。据报道，黄子韬喜欢收藏手办。但有一次他在直播的时候不小心把一个手办弄坏了。很多网友都说太可惜了。

8、李湘

李湘曾是《快乐大本营》的主持人，如今她时不时会开直播。大家都知道李湘多次直播带货，不过有一次她直播卖貂皮外套，结果一件却没有卖出去。