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《安家》中隐藏的影后，嫁给乒乓王子，如今57岁婚姻生活很幸福

(2020-03-22 10:12:40)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
《安家》这部剧的演员阵容很强大，剧中的一些配角同样很出彩。房似锦的妈妈，江奶奶等配角都让人印象深刻。大家都知道《安家》这部剧隐藏了多位演技出众的老戏骨，比如奚美娟等等。其实剧中朱闪闪的妈妈的扮演者吴玉芳也是一位相当优秀的演员。
《安家》中隐藏的影后，嫁给乒乓王子，如今57岁婚姻生活很幸福
娇俏可爱的朱闪闪得到了很多观众的喜爱，剧中朱闪闪可没少被她妈妈催婚。很多网友都说朱闪闪的妈妈很有气质。其实吴玉芳已经57岁了，但她的气质的确是好。吴玉芳年轻的时候也是一位美女，而且她成名挺早的。
《安家》中隐藏的影后，嫁给乒乓王子，如今57岁婚姻生活很幸福
很多人都说吴玉芳挺幸运的，她19岁开始演戏，21岁就凭借电影《人生》获得了百花奖最佳女演员奖。那么年轻就成为了影后，吴玉芳的星路还真是挺顺畅的。只是让人意外的是后来她在当红时结婚了，并且淡出了荧屏。
《安家》中隐藏的影后，嫁给乒乓王子，如今57岁婚姻生活很幸福
吴玉芳25岁就嫁人了，她嫁给了知名运动员江嘉良。年轻时候的江嘉良挺帅气的。他曾在世界乒乓球比赛中获得过冠军，那时他被人称为乒乓王子。吴玉芳婚后曾到国外生活，婚后她生有两女。吴玉芳曾淡出荧屏近10年。
《安家》中隐藏的影后，嫁给乒乓王子，如今57岁婚姻生活很幸福
重返荧屏后，吴玉芳参演了《女人的天空》、《红色康乃馨》、《蜗居》等影视剧。近些年她多是在影视剧中演妈妈这样的角色。她曾在影版《微微一笑很倾城》中演过女主角杨颖的妈妈，在《送我上青云》中演过姚晨的妈妈。去年她还凭借在电影《送我上青云》获得了金鸡奖最佳女配角奖呢。
《安家》中隐藏的影后，嫁给乒乓王子，如今57岁婚姻生活很幸福
吴玉芳和她老公可以说是文体恋的典范了，两人结婚32年一直很恩爱。如今57岁的吴玉芳不仅从事着自己喜欢做的工作，而且生活得也很幸福。吴玉芳有时也会在微博晒出她的美照。你看过吴玉芳演过的哪部影视剧呢？

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