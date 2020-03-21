追了很长时间的电视剧《安家》终于落下了帷幕，给予了大家一个还算是圆满的大结局。作为一部职场剧，通过几位房产中介卖房时遇到的各色人物与故事，安家这部剧可以说引发了诸多的热议话题。那么这部剧都引发了哪些热议话题呢，赶紧来盘点一下吧。

1、大城市住房焦虑问题

既然是讲述卖房子的故事，这部剧中必然会展示当代人住房焦虑问题。剧中宫蓓蓓夫妇，夫妻二人都是高学历、高收入的社会精英，但是却只能祖孙三代挤在一个一居室中。连换个宽敞一点的房子都觉得压力山大。可见在上海这样的大城市，有多少人为房子的事情而焦虑。

2、重男轻女原生家庭问题

女主角房似锦出生在一个重男轻女的家庭当中，母亲无节制的压榨她的钱财只为去贴补自己唯一的儿子。而房似锦却无力反抗，这对于房似锦来说是一生的伤痛。

3、职业道德与个人利益的冲突

剧中的房似锦在刚刚来到新的门店时有很多事情是被人所看不惯的，她毫无顾忌的截胡了同事的单子，为了卖房甚至找房托儿，只要能卖出房子赚到佣金，她似乎什么都不在乎。很多人都认为她没有职业道德，但有的人认为职场个人利益至上，她没有错。

4、孩子教育问题

剧中有的人为了孩子受到更好的教育而不得不换房子，还有人为了孩子的教育与爱人、长辈起冲突。怎样为孩子提供更好的教育环境也是现代人焦虑的事情之一。

5、家庭主妇的中年危机

剧中的阚太太年轻时陪着丈夫创业，吃尽了苦头，之后为了照顾老人与孩子甘愿做起家庭主妇。没想到人到中年却遭遇了老公出轨。相信这种事情大家一定见过不少，成为热议话题也不奇怪。

6、结婚时房产证上要不要加女方的名字