《乡村爱情12》等剧都已经播完了，很多网友在等待新剧开播。《冰糖炖雪梨》终于和观众们见面了，许多网友早就盼着它播出了。下面我们一起来看看电视剧《冰糖炖雪梨》的六大精彩看点，你觉得这部剧会火吗？

1、题材新颖

《亲爱的热爱的》这部爆款剧聚焦的是电竞题材，而《冰糖炖雪梨》讲述的故事跟冰上运动有关，这部剧取材新颖。这部剧是根据小说改编拍摄而成的，它的名字听上去挺养生的，其实剧名中包含了男女主角的名字。

2、吴倩和张新成cp感十足

小花吴倩在这部剧中演女主角棠雪。吴倩是很有少女感的女星，她在《何以笙箫默》、《我只喜欢你》等电视剧中都有不俗的表现。张新成演过《你好，旧时光》，他比吴倩小3岁。张新成在剧中演黎冰语。吴倩和张新成虽然是首次组cp，但两人却是cp感十足。

3、邓伦零片酬演配角

邓伦是当红男星，邓伦的知名度比男主角张新成要高。但这次邓伦只是在剧中演配角。据报道，邓伦还是零片酬出演的。从曝光的剧照来看，邓伦真的是很帅呢。

4、武大靖特别出演该剧

武大靖是非常优秀的短道速滑运动员。或许是为了显得专业一些吧，包括武大靖在内的两百多名专业运动员和教练《冰糖炖雪梨》参演了这部剧。武大靖还参演过电视剧《我在北京等你》。

5、男配角养眼

《冰糖炖雪梨》这部剧的男配角们挺养眼的，魏天浩等年轻演员都有参演该剧，除了张新成外，观众们还可以在剧中看到多位养眼的帅哥。题材新颖，演员颜值也高，这部剧应该会比较适合年轻人的胃口。

6、女配角养眼

楚月、何宣林等美女演员也有参演该剧，虽然她们没有吴倩红，不过剧中女配角们的颜值也挺高的。而且这部剧的剧情也很甜。这部与冰上运动有关的青春剧估计能给观众带来耳目一新的感觉。



