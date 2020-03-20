众所周知，郭德纲的弟子都有两把“刷子”，尤其是那些已经有很大名气的弟子，搞笑深情的岳云鹏，帅气有才的张云雷，能歌善舞的张鹤伦，学历最高的栾云平，还有一位就是搞笑可爱的孟鹤堂。

1.曾在于谦饭店打工，也是于谦义子

起初孟鹤堂在于谦饭店工作，担任大堂经理一职。而且孟鹤堂与于谦的关系并不是老板与员工这么简单，孟鹤堂还是于谦的义子，两人关系非常好。2008年，作为“北漂”的他感觉自己的人生方向并不明确。

在同学的介绍下，他带着仅有的500块钱报考了德云社。尽管考试当天他高烧不退，只勉强唱了个贯口，但最终还是被录取了，真的是运气来了挡都挡不住，不过这也体现了他的天赋，生病都掩盖不住他的才华。

进入德云社后，他也是一边学艺一边干活，还经常去小剧场帮忙。2009年，他正式像郭德纲拜师。师父将他排在了德云社的“鹤”字辈上，又因为他曾经当过大堂经理，所以艺名取为孟鹤堂。

2．三分靠天赋，七分靠努力

孟鹤堂可以说是一位“老天爷赏饭吃”的人，但是就算再有天赋，自己不努力也没用。孟鹤堂进入德云社之后，虚心学习，练就了扎实的基本功和舞蹈功底，他的表演形式多样，时而唱歌，时而跳舞，时而不顾形象的反串，会讲鬼故事，口技，再加上多变且搞笑的表情，受到了很多人喜欢。

这些年，他参加了很多节目和各大卫视的晚会，2018年，在综艺节目《相声有新人》中获得了总冠军，这足以证明他的实力。2020年1月，与他的最佳搭档参加了《欢乐喜剧人第六季》的录制，观众对这两人期待也很高。他还参演了电视剧，可以说是自带喜感。

德云社弟子一直都给人一种接地气的感觉，孟鹤堂有着大堂经理的外形，却是德云社的搞笑担当之一，他表演时往往不顾形象，本人也非常幽默，有一种反差萌。

3.好马不吃回头草，对待感情不拖泥带水

前不久在《欢乐喜剧人》云端录制时，嘉宾们被问到了一个这样的问题：当前任私信你：你还好吗？我很想你。这时候你该怎么回答？

孟鹤堂的回答是：好马不吃回头草，何况这草已经枯了。分开了，他会和前任断绝一切联系。以前他也曾说过，他觉得女生最重要的三个品质：心地善良，聪明，孝顺。像他这样努力，温暖且有些佛系的男人，会受到很多女生的喜欢，也希望今后他的事业和爱情都能顺顺利利！