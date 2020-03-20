近段时间以来，很多网友都是宅在家看电视，吃东西。娱乐圈中有些明星也是如此。有的明星也亲自下厨了。很多网友评论说有些明星很有当吃播的潜力。下面我们来看看网友眼中适合开吃播的八大明星，看看都有谁？你最喜欢哪位呢？

1、鹿晗

鹿晗曾直播过吃火锅。当然很多网友评论说鹿晗吃火锅的样子好搞笑。许多网友表示看鹿晗吃东西感觉很有食欲。鹿晗挺适合开吃播的。

2、杨紫

杨紫是很可爱的妹子，她也是一位吃货。许多网友说看杨紫吃东西真香。杨紫在《亲爱的热爱的》这部剧中演的佟年也是一位小吃货。

3、迪丽热巴

有网友调侃说迪丽热巴是“带饭小花”，看迪丽热巴吃东西是一种享受。还有网友评论说如果迪丽热巴做吃播，一定会去捧场的。

4、林更新

很多网友觉得林更新喜欢吃辣条，其实他还爱撸串。林更新也被网友们视为吃货。林更新挺适合当吃播的，或许这也跟他没有偶像包袱有关吧。

5、吴亦凡

吴亦凡的绯闻女友秦牛正威参与了综艺节目《青春有你2》。许多网友说看吴亦凡吃东西感觉很有食欲。有网友评论说如果吴亦凡开吃播，他一定会准时看的。

6、黄子韬

黄子韬在综艺节目《小小的追求》中的表现是相当接地气。很多网友评论说黄子韬在吃东西方面是毫无偶像包袱，看他吃东西是件很欢乐的事情。

7、彭昱畅

彭昱畅给人感觉有点呆萌，他在综艺节目《向往的生活》中的表现挺圈粉的。很多网友评论说他在节目中展现了他的吃货本色，他还被网友们称为节目中的吃货担当。

8、王一博

王一博在综艺节目上也没少吃东西。许多网友评论说看王一博这样的帅哥吃东西是一种视觉享受，看他吃东西很下饭。王一博也蛮适合当吃播的。



