加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,590,153
  • 关注人气：209,234
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点适合开吃播的八大明星，看看都有谁？

(2020-03-20 12:32:28)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近段时间以来，很多网友都是宅在家看电视，吃东西。娱乐圈中有些明星也是如此。有的明星也亲自下厨了。很多网友评论说有些明星很有当吃播的潜力。下面我们来看看网友眼中适合开吃播的八大明星，看看都有谁？你最喜欢哪位呢？

盘点适合开吃播的八大明星，看看都有谁？

1、鹿晗

鹿晗曾直播过吃火锅。当然很多网友评论说鹿晗吃火锅的样子好搞笑。许多网友表示看鹿晗吃东西感觉很有食欲。鹿晗挺适合开吃播的。

盘点适合开吃播的八大明星，看看都有谁？

2、杨紫

杨紫是很可爱的妹子，她也是一位吃货。许多网友说看杨紫吃东西真香。杨紫在《亲爱的热爱的》这部剧中演的佟年也是一位小吃货。

盘点适合开吃播的八大明星，看看都有谁？

3、迪丽热巴

有网友调侃说迪丽热巴是“带饭小花”，看迪丽热巴吃东西是一种享受。还有网友评论说如果迪丽热巴做吃播，一定会去捧场的。

盘点适合开吃播的八大明星，看看都有谁？

4、林更新

很多网友觉得林更新喜欢吃辣条，其实他还爱撸串。林更新也被网友们视为吃货。林更新挺适合当吃播的，或许这也跟他没有偶像包袱有关吧。

盘点适合开吃播的八大明星，看看都有谁？

5、吴亦凡

吴亦凡的绯闻女友秦牛正威参与了综艺节目《青春有你2》。许多网友说看吴亦凡吃东西感觉很有食欲。有网友评论说如果吴亦凡开吃播，他一定会准时看的。

盘点适合开吃播的八大明星，看看都有谁？

6、黄子韬

黄子韬在综艺节目《小小的追求》中的表现是相当接地气。很多网友评论说黄子韬在吃东西方面是毫无偶像包袱，看他吃东西是件很欢乐的事情。

盘点适合开吃播的八大明星，看看都有谁？

7、彭昱畅

彭昱畅给人感觉有点呆萌，他在综艺节目《向往的生活》中的表现挺圈粉的。很多网友评论说他在节目中展现了他的吃货本色，他还被网友们称为节目中的吃货担当。

盘点适合开吃播的八大明星，看看都有谁？

8、王一博

王一博在综艺节目上也没少吃东西。许多网友评论说看王一博这样的帅哥吃东西是一种视觉享受，看他吃东西很下饭。王一博也蛮适合当吃播的。


喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇《安家》中的美女演员，曾被公司雪藏5年，如今35岁成单亲妈妈
    后一篇 >郭德纲最皮弟子，19岁在于谦饭店工作，如今31岁成德云社搞笑担当
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有