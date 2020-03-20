热播剧《安家》即将接近尾声，剧中谢亭丰复杂的家庭关系也终于公之于众，小宝真的不是谢亭丰的亲儿子。看到现在，大多数人有个共同的感受，那就是：《安家》的所有演员都是实力派，老戏骨。小宝的妈妈倪芳芳也算是一个苦命的女人，这个角色只出现了几集，很多人应该会认为这位演员也是一个不太出名的演员，其实她也很有故事，也算是个实力派。

1.以专业第一名进北电，大三被导演看中

这个看似不起眼的演员，其实已经出道18年，而且在21世纪初，她也出演了很多热播剧，值得一提的是，1999年，她以专业课第一的成绩进入了北京电影学院，与姚晨、杜淳、黄小蕾等明星是同学。

大三的时候，电视剧《孝庄秘史》选角，她面试的时候因为事情迟到了，在路上找了一个人问路，而这个人就是导演尤小刚，也许就是这种莫名的缘分，她出演了“小玉儿”的角色并因此成名。

后来她接连演了很多古装剧，比如《皇太子秘史》《大清宫》《一生为奴》《贞观长歌》等，因为她独特的气质，柔美的外形，所以演了很多异族公主的角色，也被人称为“异族公主专业户”。

2.被公司雪藏5年，到解约时她才知道

按常理来说，这么火的她就算如今不成大腕，也算是一位知名度不低的前辈了，然而，中间有段时间她竟然被公司雪藏，五年之内只演了一部剧，还是尤小刚导演邀请的。

直到后来与经纪公司解约时，她才发现自己被雪藏了。后来她才发现原来艺人是要出活动的，在采访中她提到这件事还在感叹都怪当时自己太年轻，涉世不深。

3.为爱退出娱乐圈，离婚后成单亲妈妈

2012年，白庆琳的事业好不容易进入上升期，她却选择退出娱乐圈，原因是她与演员徐僧结婚了，为爱放弃事业，可想而知，这是多么深情的一个女人。

婚后第二年，白庆琳便生下了一个可爱的女儿，本来以为这会是个幸福的家庭。然而，2014年，白庆琳公开曝光徐僧的行为、不管女儿，辱骂她父母的事实，在聊天记录中可以看出，徐僧并没有悔过之情，可以说是一个“渣男”的做法。

白庆琳事业与爱情可以说是都遭遇了巨大的坎坷，如今复出应该算是她正确的选择。人生就是这样，什么时候开始都不算晚，只要你真心的去努力了，但愿她今后的日子会越来越好！



