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他是德云社290斤胖子，为人仗义很低调，如今41岁享受幸福生活

(2020-03-19 18:33:42)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

俗话说没有体验过百样人生的演员是不足以谈生活的，相声演员亦是如此。如今功成名就的郭德纲在年轻时吃遍了人间苦，看尽了人间恶。但如今苦尽甘来，昔日的“小黑胖子”显然已经成为了相声界的泰斗级人物，他凭借自己的曲艺社团德云社将相声这门艺术发扬光大，而今天我们要讲的是年轻一代相声人，孙越的故事。

他是德云社290斤胖子，为人仗义很低调，如今41岁享受幸福生活

尽管孙越的父亲没有承袭老爷子的相声行业，但生于相声世家的孙越自小就表现出了超强的表达功力，表现出了超强的隔代遗传相声能力。7岁那年他就能够完整地说出一段相声，经过家长的安排他还曾系统地在某培训班学习过相声，但人生并不像故事一样能够轻易被安排。

他是德云社290斤胖子，为人仗义很低调，如今41岁享受幸福生活

孙越并没有轻松走上相声艺术的道路，毕业那几年恰逢行业的萧条期，很多老一辈相声人都纷纷选择转岗找其他工作，经过业内的高人指点以后他选择来到北京动物园工作，这一呆就是十一年。

他是德云社290斤胖子，为人仗义很低调，如今41岁享受幸福生活

作为一名热爱相声的人，与动物相处应该是最无趣的事情之一。但那段时间或许是他最能汲取灵感的时光。如果一毕业就来到相声社团工作恐怕他的内容只会是泛泛而谈没有生活，这十一年的动物园经历让他经历了百样人生，给了他诸多感受，这些为他以后走上相声界的现象级人物提供了重要的基础。

他是德云社290斤胖子，为人仗义很低调，如今41岁享受幸福生活

结束了相声界的萧条以后，2010年孙越加入了德云社与岳云鹏搭档，小岳岳常说的那句“把大象越养越瘦”就是调侃孙老师喂大象的生涯。“同是天涯沦落人”，岳云鹏与孙越二人都曾在社会底层摸爬滚打过，也更能理解普通人究竟想听什么样的相声，因此他们二人的合作才会格外的顺利，谁都不拿自己的经历卖惨，却也从来不忘记痛苦的时光。

他是德云社290斤胖子，为人仗义很低调，如今41岁享受幸福生活

只有感谢曾经的岁月，才能让以后的时光更伟大。作为一名活跃的胖子，他给岳云鹏当捧哏曾经被别人嘲笑过“只是绿叶。”但这位脾气火爆的290斤大胖子从来没有与人争执过，相声这个行业逗哏的水平怎么样，有时候得看捧哏的能力如何。

他是德云社290斤胖子，为人仗义很低调，如今41岁享受幸福生活

当年李菁做捧哏的时候常常让郭德纲非常尴尬，后来于谦老师和郭老师合作以后，二人的地位水涨船高，一跃成为国内最强的相声组合，一人被誉为新晋相声宗师，一人被誉为“相声母后”，足以看出优秀的捧逗组合多么重要，在生活中孙老师为人也是非常仗义的，朋友遇见什么事情他都会前去帮助。

他是德云社290斤胖子，为人仗义很低调，如今41岁享受幸福生活

孙越和岳云鹏搭档这么多年来，从来没有在台上和搭档发生过冲突，二人在私下里的交情也是非常不错的，不仅是台上的合作伙伴更是生活中的好友，只有这样的组合才能成为相声界真正的人物。

他是德云社290斤胖子，为人仗义很低调，如今41岁享受幸福生活

如今41岁的孙老师人生也算圆满，只有不忘过去的苦，才能走上明天的甜，不知道各位认同孙老师的相声能力吗？

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