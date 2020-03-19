近日，又一位女星官宣恋情了，她就是张檬。张檬官宣了她和金圣恩的恋情。张檬和金圣恩也迅速上了微博热搜。两人官宣恋情的文案给人感觉挺文艺的。早前两人就被指疑似在交往，没想到他们这么快就主动承认恋情了。

金圣恩是韩国艺人，大家亲切地称他为“小五”。小五曾是内地组合“至上励合”的成员，他还主持过综艺节目《天天向上》。金圣恩和张檬合演过电影。张檬的这段新恋情也迅速引发网友们热议。有网友评论说张檬疑似是在蹭热度。

《安家》的热播让女星张萌火了，早前她被指疑似内涵张檬整容。张檬也因此上了热搜。后来张萌录了视频向张檬表达了歉意。张檬自曝说她很久没拍戏了，但其实她曾经很红。张檬演过《夏家三千金》、《古剑奇谭》等多部热播剧。

张檬还曾在钟汉良版《天龙八部》中演过王语嫣，她还曾被誉为古装剧女神。张檬和杨幂的前夫刘恺威也曾组过cp。不过网上有不少关于张檬的负面绯闻报道，她被指疑似插足过女星刘雨欣的婚姻。刘雨欣就是《三生三世枕上书》中姬蘅的扮演者。

还有很多网友吐槽说《夏家三千金》中的张檬好清纯，好美。如今再看她的脸，感觉她的变化好大。因此许多人吐槽张檬疑似整过容。张檬倒是挺耿直的，她承认整过容。网上有报道称当年她是为爱整容。

很多网友觉得张檬挺可惜的，她本来就很美，没必要整容。如今看她的脸，感觉都没有辨识度了。31岁的张檬没有以前红了。你看好她和金圣恩的恋情吗？