《安家》这部剧的演员阵容挺强大的，奚美娟等老戏骨也有参演这部剧。这部剧的一些配角也很抢眼，近日，剧中的赵小姐这个角色引起了大家的关注。很多网友评论说一头短发的赵小姐太有气质了，代乐乐就是赵小姐的扮演者。

作为演员，代乐乐的口碑挺不错的。她毕业于北京电影学院，但她其实15岁就开始演戏了。代乐乐演过《创业时代》、《媳妇是怎样炼成的》、《独生子女的婆婆妈妈》等多部热播剧。只是代乐乐也是戏红人不红。

代乐乐在《饭局也疯狂》、《情圣》等电影中也有不错的表现。代乐乐曾因为沈红这个角色而被称为中国好媳妇。戏外代乐乐也已经结婚了，她的老公是知名编剧俞白眉。俞白眉比老婆大7岁，两人可以说是郎才女貌。

俞白眉是《售楼处的故事》、《银河补习班》等多部影视剧的编剧，他也曾获得过最佳编剧奖。俞白眉和男星邓超是好友，两人在工作方面有诸多合作。代乐乐是在2006年嫁给俞白眉的，结婚近14年了，两人至今没办婚礼。

代乐乐生有一个儿子，如今她的爱子都已经6岁了。代乐乐有时也会在微博晒出儿子的照片，感觉她的儿子挺萌的。近日，代乐乐也有晒出她在《安家》中的剧照。俞白眉夫妇结婚14年了依然恩爱。

代乐乐已经37岁了，感觉她生活得很幸福。如今代乐乐虽然不太红，但嫁给爱情的她堪称人生赢家了。你看过她演的哪部剧呢？



