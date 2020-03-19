娱乐圈女明星很多，优秀的女星更是数不胜数，这么多女星难免有名字相似的，比如刘亦菲和刘亦彤，刘亦菲最近因为电影《花木兰》，知名度可以说是又提升了不少。与她名字相似的刘亦彤虽然没有她知名度那么高，但也有很多好作品。

1.刘亦彤与刘亦菲没关系

虽然刘亦彤与刘亦菲的名字只差一个字，甚至很多人都说刘亦彤是刘亦菲表妹，但似乎不是这样的。刘亦菲主演的电影《花木兰》展现了巾帼英雄风采，而刘亦彤在《燕赤霞之生肖神将》中饰演的桃花姬也展现了女侠的风采。

大家肯定认为这个演员来头很大，然而在网络上寻找刘亦彤的资料时，全是她出道以来很正常且规矩的“拍戏简历”，几乎没有她生活中的琐事或者绯闻，其实这点挺让人惊讶的，这样优秀的外貌与演技下，竟然是这么低调的一个她！

2.只有作品，才能为自己说话

如今只靠流量，靠“炒话题”和走“黑红”路线的明星不在少数，有的明星还没学好怎么演戏就已经成大腕了。而刘亦彤似乎不想走这个路线。1995年她在上海出生，高中时期她就到美国留学，毕业于南加利福利亚大学，回国之后便到上海戏剧学院表演系进修。

2016年，她正式进入娱乐圈，拍的第一部电视是《古玩，局中局》，在其中饰演美丽性感的女翻译，此剧播出后也受到了不少好评。2017年至今，她已经有了很多作品，而且尝试过各种角色，比如警匪片《慧眼神探》中的高级女警司林雨，农村轻喜剧《洋媳妇的婚礼》中的中国女孩华玉。

《爱情卡路里》中的性感模特教练，惊悚片《京城会馆》的女法医等，《狄仁杰之通天教主》中的武则天，这些角色跨度很大，对于新人演员来说，这都是巨大的挑战。付出总有回报，2019年12月，她获得了第十二届全国影视艺术新锐演员奖。

3.“老师，我会成为你的骄傲”

勤奋独立，懂得感恩的人到哪都受人喜欢。一路走来，刘亦彤非常想感谢曾经对她帮助最大的老师，这位老师是她在南加大的班主任Kevin。因为在上课时老师不会单纯的教学生如何演，而是打开一台摄像机，让学生自己导演，表演，去做任意想做的事情，然后老师指出不足，再让她们自己改正。毕业的时候，老师也说很期待她的作品，这让她非常感动，还表示：无论如何，一定会成为老师的骄傲！

如今25岁的刘亦彤不仅有肤白貌美大长腿，也有善良努力和实力。刘亦彤主演的电影《蓝月》在3月18日上映，相信会有更多的人看见她的闪光点！



