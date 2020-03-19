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她被称为网红版小杨颖，与大9岁男星交往9年，如今31岁却被曝分手

(2020-03-19 09:22:36)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，男星罗志祥和网红周扬青上热搜了。很多人都留意到罗志祥和周周扬青许久没有公开秀恩爱了，网上有报道称两人疑似已经分手了。周扬青被指疑似默认了分手传言，她否认了买水军黑罗志祥的传言，并表示她是喜欢正面刚的人。

她被称为网红版小杨颖，与大9岁男星交往9年，如今31岁却被曝分手

多位男星曾和网红交往过，有的男星甚至娶了网红。罗志祥比周扬青大9岁。其实在和罗志祥谈恋爱以前，周扬青就已经是很有名气的网红了。甜美又时尚的她曾被称为是网红版小杨颖，她的带货能力也挺强的。

她被称为网红版小杨颖，与大9岁男星交往9年，如今31岁却被曝分手

罗志祥演过《海派甜心》等影视剧，他还被称为亚洲舞王。曾有人认为周扬青和罗志祥在一起是女方高攀了男方。其实周扬青也很优秀。周扬青很有经商头脑，她还和阿娇等明星成为了朋友。周扬青和白富美何超莲也是关系不错的朋友。

她被称为网红版小杨颖，与大9岁男星交往9年，如今31岁却被曝分手

很多网友觉得周扬青的情商挺高的。据报道，罗志祥的妈妈挺喜欢周扬青的。周扬青蛮有魅力的，她为了能变美变瘦也是相当拼。周扬青曾承认自己整过容，她给人感觉挺耿直的，或许这也是她的魅力所在吧。

她被称为网红版小杨颖，与大9岁男星交往9年，如今31岁却被曝分手

周扬青和罗志祥被曝疑似分手，许多网友觉得有些意外。很多人都以为他们的恋情能修成正果。媒体也曾报道称两人有结婚的打算。网上有报道称他们分手疑似跟男方绯闻多有关系。不过两位当事人没有正面回应这些传言。

她被称为网红版小杨颖，与大9岁男星交往9年，如今31岁却被曝分手

近日，罗志祥被曝和友人一起去唱歌，他似乎心情不错呢。而周扬青则晒出了美照，并表示要开始营业了。很多网友看了她的近照后评论说，31岁的周扬青又仙又美。你喜欢周扬青吗？你觉得她和罗志祥是真分了吗？


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