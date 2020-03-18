德云社现在发展的越来越好了，团队不断壮大，演出也不断增加场次，每场演出也是一票难求。德云社现在的张云雷、小岳岳、郭麒麟等都是很受欢迎的相声演员。所以要在这么多同门中脱颖而出，也是不容易的。今天来说一下郭德纲霄字科的徒弟秦霄贤。

1、迟到大王秦霄贤

一说到秦霄贤，德云女孩们一定会想到迟到！秦霄贤演出迟到的次数可以说已经数不过来了，每次狂奔着进场，都会被粉丝调侃。有一次秦霄贤说自己一个月就领700块的工资，难道德云社的工资这么低吗？当然不是，原因就是秦霄贤迟到次数过多工资都被扣完啦！当然粉丝们也没有人太去计较这件事，只是偶尔拿这件事来调侃老秦。

2、艺德兼修秦霄贤

97年的秦霄贤在19年拜入郭德纲门下，一直学艺学德。不得不说，秦霄贤不仅业务能力可以，而且长相也是很出众的，可以说是德云社的门面。所以这个男孩收获了很多粉丝，他的粉丝，也就是“白月光”们，也是一群不争不抢安静听戏的粉丝。看着自己的角在台上演着，“白月光”们坐在台下互动着，这大概就是最好的距离。

3、台上秦霄贤台下秦凯旋

秦凯旋就是秦霄贤原本的名字，其实秦霄贤生活中是个妥妥的富二代，这件事也经常被拿出来调侃。秦霄贤上班开的都是豪车，点外卖也都是一次就点好几百的东西。但是秦霄贤却一点都没有公子病，反而给人一种憨厚老实的感觉，在待人处事上也都是谦逊有礼。他会抽烟但是看到小孩会立马把烟灭掉，他会第一时间发现同伴的情绪，他会满足粉丝的唱歌愿望......很多细节都展现了这个人是温柔的，这大概是粉丝爱他师傅捧他的原因吧。

4、等春天看相声

秦霄贤最近的状态呢也是宅在家，不过不怎么发微博，这也急坏了粉丝，最新一条微博是自己和狗狗的照片，不得不说是真的帅气可爱。没有一个冬天不会过去，那就一起等到冬天过去，一起去德云社听相声，一起去看秦霄贤！



