加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,590,153
  • 关注人气：209,234
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点被女孩视为腿精的八大女星，你最喜欢哪位？

(2020-03-18 14:25:56)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，很多妹子参与了女孩子眼中的腿精这个话题的讨论。大家常说同性相斥，异性相吸。能被女孩子视为腿精并不是一件容易的事。但有些女星的腿真的是很美。下面我们来看看被女孩视为腿精的八大女星，你最喜欢哪位？

盘点被女孩视为腿精的八大女星，你最喜欢哪位？

1、关晓彤

关晓彤可以说是公认的腿精了。很多妹子评论说关晓彤的大长腿真的是好看，她的腿真的是绝了。女孩子大概都想拥有关晓彤的美腿吧。

盘点被女孩视为腿精的八大女星，你最喜欢哪位？

2、迪丽热巴

迪丽热巴的颜值和身材都很耐打。大家都很喜欢迪丽热巴演的白凤九吧？很多观众表示喜欢迪丽热巴和高伟光的cp组合。迪丽热巴也是许多网友眼中的腿精。

盘点被女孩视为腿精的八大女星，你最喜欢哪位？

3、李圣经

韩国女星李圣经曾凭借身材上热搜，她的身材比例非常好，感觉她浑身上下没有一点赘肉。李圣经的腿又长又细。李圣经还被人称为行走的衣架子。

盘点被女孩视为腿精的八大女星，你最喜欢哪位？

4、莫文蔚

莫文蔚也是备受大众喜欢的冻龄女神，看她的身材和状态，很难看出她是已经49岁的女人。莫文蔚的双腿也是又直又细，美得让人羡慕。

盘点被女孩视为腿精的八大女星，你最喜欢哪位？

5、杨幂

很多人都知道杨幂在身材管理方面对自己要求很严格。杨幂的身材也是好得让人羡慕。杨幂也是很多女孩子眼中的腿精。

盘点被女孩视为腿精的八大女星，你最喜欢哪位？

6、林志玲

林志玲当过模特，她的身材也是相当好。据报道，林志玲的外籍老公是一位温柔的男人。林志玲也曾大秀美腿，很多人说她就是“腿精”本人。

盘点被女孩视为腿精的八大女星，你最喜欢哪位？

7、倪妮

很多人用“风情万种”这个词来形容倪妮的美。倪妮的双腿也很修长，她也曾凭借美腿上热搜。倪妮也已经31岁了，但她给人感觉很时尚，很高级。

盘点被女孩视为腿精的八大女星，你最喜欢哪位？

8、郑爽

有人说郑爽的腿是漫画腿，也有人说她的腿是筷子腿。总之，郑爽的双腿很直很细。郑爽也被妹子们视为腿精。郑爽人美心善，粉丝们都希望她能多演些好看的影视剧。


喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇一婚嫁大7岁歌手，二婚嫁小10岁演员，如今52岁很美却被吐槽变胖
    后一篇 >郭德纲力捧的弟子，虽是富二代却谦逊有礼，如今和狗狗一起宅在家
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有