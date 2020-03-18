近日，很多妹子参与了女孩子眼中的腿精这个话题的讨论。大家常说同性相斥，异性相吸。能被女孩子视为腿精并不是一件容易的事。但有些女星的腿真的是很美。下面我们来看看被女孩视为腿精的八大女星，你最喜欢哪位？

1、关晓彤

关晓彤可以说是公认的腿精了。很多妹子评论说关晓彤的大长腿真的是好看，她的腿真的是绝了。女孩子大概都想拥有关晓彤的美腿吧。

2、迪丽热巴

迪丽热巴的颜值和身材都很耐打。大家都很喜欢迪丽热巴演的白凤九吧？很多观众表示喜欢迪丽热巴和高伟光的cp组合。迪丽热巴也是许多网友眼中的腿精。

3、李圣经

韩国女星李圣经曾凭借身材上热搜，她的身材比例非常好，感觉她浑身上下没有一点赘肉。李圣经的腿又长又细。李圣经还被人称为行走的衣架子。

4、莫文蔚

莫文蔚也是备受大众喜欢的冻龄女神，看她的身材和状态，很难看出她是已经49岁的女人。莫文蔚的双腿也是又直又细，美得让人羡慕。

5、杨幂

很多人都知道杨幂在身材管理方面对自己要求很严格。杨幂的身材也是好得让人羡慕。杨幂也是很多女孩子眼中的腿精。

6、林志玲

林志玲当过模特，她的身材也是相当好。据报道，林志玲的外籍老公是一位温柔的男人。林志玲也曾大秀美腿，很多人说她就是“腿精”本人。

7、倪妮

很多人用“风情万种”这个词来形容倪妮的美。倪妮的双腿也很修长，她也曾凭借美腿上热搜。倪妮也已经31岁了，但她给人感觉很时尚，很高级。

8、郑爽

有人说郑爽的腿是漫画腿，也有人说她的腿是筷子腿。总之，郑爽的双腿很直很细。郑爽也被妹子们视为腿精。郑爽人美心善，粉丝们都希望她能多演些好看的影视剧。



