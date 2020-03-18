娱乐圈中有些明星夫妻是格外受到关注，或许这也跟他们的婚姻和感情状况比较有话题度有关吧。伊能静和秦昊这对明星夫妻就挺受关注的。很多人都知道秦昊是头婚娶的伊能静，而伊能静不仅是二婚嫁给秦昊的，而且她还比秦昊大10岁。

说起伊能静，很多网友都会想到庾澄庆、黄维德和秦昊这三个男人吧？庾澄庆是伊能静的前夫，两人生有一个儿子。庾澄庆比伊能静大7岁，两人曾有一段长达9年的婚姻。庾澄庆是很有才华的音乐人，当年很多网友都觉得他和伊能静很般配。

伊能静曾被曝疑似婚内出轨黄维德，当年两人的牵手门事件是闹得沸沸扬扬。黄维德比伊能静小3岁，他曾在《琅琊榜》中演萧景恒。但伊能静离婚后却是和小鲜肉秦昊走到了一起。秦昊还给了伊能静一场浪漫的婚礼。

秦昊是章子怡的同班同学，他也是一位实力派演员，只是不算太红。伊能静很爱秦昊，她47岁为秦昊生下一女。曾有网友吐槽伊能静有点矫情，但伊能静倒是一位好妈妈。她的儿子和女儿相处得很好。伊能静也曾在节目中自曝说她嫁给秦昊过得很幸福。

感觉伊能静的内心很强大，曾有人质疑她疑似整了容，也有网友不看好她的姐弟恋。但是伊能静却依然乐观地生活着。其实伊能静童年的经历也挺坎坷的。她的母亲重男轻女，她得到的母爱少得可怜。伊能静第一段婚姻的失败跟她和前夫的家庭条件差异也有一定关系。

如今庾澄庆重新组建了家庭，而伊能静也已经52岁了，但她表示这是最好的年纪。近日，有网友看了伊能静的近照后吐槽说她的肚子发福了。不过整体而言，伊能静的状态还是不错的。你欣赏伊能静吗？



