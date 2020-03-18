“狼爱上羊啊爱得疯狂。谁让它们真爱了一场，狼爱上羊啊并不荒唐，它们说有爱就有方向……”，相信很多80后，90后的人看到这几句歌词，听到这几句旋律，就能立刻想起这首歌的名字——《狼爱上羊》，但也许并不能立刻想起创作并演唱这首歌曲的作者汤潮。

汤潮出生于黑龙江省大庆市萨尔图区，从小就热爱音乐，曾去日本学习过音乐制作，之后考入了沈阳音乐学院。2003年，17岁的汤潮推出了首张个人音乐专辑《丽萨》，收录了《花开的时候我回来》、《你这个让我错爱的女人》等十首歌曲，从而正式进入了娱乐圈。

2005年，他凭借个人单曲《狼爱上羊》走红，之后推出了《微笑的力量》、《人一旦变了心》、《好男儿》等单曲。2009年，29岁的汤潮加入了本山传媒，成为赵本山门下的首位流行音乐弟子。

汤潮加入本山传媒后事业发展得更加红火了。他曾参加央视春节联欢晚会，参加《开门大吉》、《大王小王》等节目的录制，还推出了与小沈阳合唱的歌曲《美了美了》和《潮阳兄弟》。

汤潮不仅在音乐道路上发展得很好，他在影视方面也有涉足。2012年，汤潮参演了由赵本山和小沈阳主演的都市喜剧《不是钱的事》，在剧中饰演侯玉刚，这是他的首部电视剧。之后又参演了张国立和姚晨主演的喜剧电影《一切都好》中的歌手角色。汤潮不仅涉足了演戏，也为许多电视剧创作了主题曲，比如电视剧《决战江桥》的主题曲《战友兄弟》。

2014年，汤潮主演了一部爱情微电影《漂在北京》，这部影片对他来说意义非凡，因为是他和妻子颜安主演的电影，这是一部他一路走来真实写照的电影。2001年，汤潮和颜安在丽江相识相恋。颜安是传媒公司的女高管，在汤潮事业低潮的时候，颜安负责赚钱养家，而汤潮在家带孩子。汤潮曾说过没有颜安便没有现在的自己，感谢她的不离不弃与默默支持。