很多人都不喜欢和别人撞衫撞鞋等，所以“撞名”也是大家挺困扰的事情，有的时候会因为同名同姓引发一些不必要的误会。近日，张萌和张檬这两个人就因为名字被网友们误会，有网友问她是否整容了，张萌直接在微博说自己是“萌”而不是“檬”，这也引来网友的议论，感觉张萌是在影射张檬整容！

生活中同名同姓的人比比皆是，在娱乐圈中也不乏有同名同姓的明星。下面来给大家说几对娱乐圈中“撞名”的明星们，看看你都知道吗？

1、陈红

左边是陈凯歌导演的妻子，长相十分清纯动人。而右边的陈红是一名歌手，她的那首《常回家看看》可谓是火遍大江南北。

2、郑爽

说到郑爽大家第一时间想到的都是左边的郑爽，毕竟热度很高。但是右边的这个女孩子也叫郑爽，她曾演过《天龙八部》里的余婆，还获得过大众电影百花奖的最佳女主角！

3、陈意涵

左边的是元气少女陈意涵，演技也是非常不错的。右边的是新人，通过选秀节目出道的，人美歌甜，还会创作。

4、宋佳

左边的大宋佳和右边的小宋佳，两位都是挺有名气的明星。大宋佳演的《尘埃落定》应该很多人看过。小宋佳演技也很不错，曾获得过金鸡奖最佳女配角。

5、李琳

左边的李琳长相干净纯真，和黄磊老师是同学，在演戏上也是很有实力拿过很多奖。右边的大家都叫她小李琳，是经超的妻子。

6、潘虹

又是一对男女“撞名”，这位女潘虹即使你不知道她名字，但你一定认识她，经常在电视剧里演恶毒婆婆的。男潘虹是个话剧演员，在话剧中的表现也是可圈可点的。

7、刘莉莉

左边的比较眼熟，是娱乐圈的老戏骨了，经常出演一些妈妈的角色。右边的刘莉莉也是名演员，她就是《春光灿烂猪八戒》中的大龙女！

8、刘涛

这次是一个是女演员刘涛，另一个是男演员刘涛，性别不同但也能“撞名”。女刘涛大家都很熟悉，男刘涛是来自新疆的一名演员，《天涯明月刀》、《封神英雄榜》都有他的身影。

9、邵峰

左边的邵峰是大家经常在春晚舞台上看到的喜剧演员，而右边的邵峰是个低调且有实力的演员，虽然没什么名气，但是演技十分出色！

10、李晨