近日，香港艺人庄思敏与台湾富商杨秉逸举行婚礼。这个婚礼很特别，双方的父母都不能赶到婚礼现场，于是这对新人在仪式前，与长辈是进行视频通话的，同时直播了整个婚礼过程。

庄思敏是中国光大控股前主席庄宝的长女，出生于马来西亚。庄思敏18岁的时候参加模特公司Catwalk课程进入了模特界。庄思敏长得非常标致，身材高挑，2000年她正式出道，在各大商场为时装表演走台并担当司仪。

庄思敏虽然出身富裕，但在事业上从不依靠着家族。庄思敏不仅是一名模特，也是一名演员，她参演过电影《我的老婆是赌圣》、《人约离婚后》、《第一次不是你》、《小姐诱心》、《碟仙》等，也参演过《潮流教主》、《神行太保2016》等电视剧，表现得很不错。

庄思敏虽然是个女孩子，但也很喜欢追求速度与激情，她很热爱赛车。2010年，因为一次慈善筹款，接触了国际赛车场驾车漂移，她开始对赛车有了极大的兴趣。2013年庄思敏获得了壹基金慈善明星赛女子组亚军，更是激发了她对赛车的热情。次年她赴中国珠海参加克里欧杯中国系列赛全季赛事并获得第5位成绩，全年度共10回合获B组第二，是个很厉害的女赛车手了。

喜欢赛车的姑娘身上总是有独特的魅力，再加上庄思敏长得漂亮，身材火辣，家世还好，追求自然是一大把。杨秉逸从事奶茶生意，事业发展得很好，但是长相普通，在追求者中条件并不出色，甚至被网友吐槽长得丑，但最终抱得美人归是他，凭借自己的决心和真诚打动了庄思敏。

庄思敏和杨秉逸两人在去年9月公开了恋情，两人平日里很低调，很少秀恩爱。翻看庄思敏的微博，会发现40岁的庄思敏真的保养得很好，皮肤状态非常好，而且特别爱笑，看起来像个二十几岁的姑娘，大概是有人宠着所以每天都笑得那么开心。



